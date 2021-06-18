Уникальный, современный, многофункциональный: как может измениться речной вокзал

Члены Совета Общественной палаты города Барнаула обсудили концепцию освоения земельного участка на речном вокзале.

В расширенном заседании Совета Общественной палаты г. Барнаула также приняли участие руководители компаний «СЕЛФ», архитекторы, представители администрации города. Провёл заседание заместитель председателя Общественной палаты г. Барнаула Пётр Фризен.

Собственник речного вокзала — генеральный директор ООО «СЕЛФ» Нодар Шония — рассказал членам Общественной палаты города о планах по застройке территории. Новая концепция застройки земельного участка будет реализована в современном стиле. Предприниматель уверен, благодаря благоустройству данной территории в краевой столице появится уникальная, не похожая на другие «точка притяжения», которая со временем станет ещё одним символом Барнаула. «Яркие высотные объекты перетягивают внимание на себя. Зачем нам создавать условия, которые никак не поменяют нашу жизнь к лучшему?» — подчеркнул Нодар Шония.

Пётр Фризен

Фото: Андрей Чурилов

Свои слова он закрепил конкретными предложениями проекта, где предусмотрено строительство двух жилых домов, многоуровневого гаража, автомобильной стоянки, пешеходной зоны, общественной парковки, фитнес-центра, 25-метрового бассейна, частного детского сада на 80 мест и благоустройство набережной Оби.

Кроме этого, запланированы причал и помещения для барнаульского речного порта, то есть пассажирские перевозки речным транспортом сохранятся. Об этом уже достигнута договорённость с руководством предприятия. Соответственно, и набережная, и причал будут доступны для всех желающих.

Нодар Шония также сообщил, что по договоренности с минкультуры Алтайского края мозаика, которая ранее располагалась на здании речного вокзала, надлежащим образом демонтирована и передана в фонд хранения ведомства, в ближайшее время будет принято решение о её дальнейшем размещении.

Участники совещания поддержали данный проект и внесли на рассмотрение инвестора и органов муниципальной власти несколько предложений. Например, председатель Общественного совета по развитию образования при комитете по образованию города Барнаула Борис Черниченко предложил администрации города проработать вопрос о строительстве в данном микрорайоне не только частного, но и муниципального детского сада и школы.

Председатель правления Алтайской краевой общественной организации «Союз архитекторов России» Пётр Анисифоров подытожил: «Комплексное благоустройство такой территории требует повышенного внимания. Поэтому необходимо все вопросы обсуждать во время проектирования, учитывать интересы общественности. Согласен, что эту территорию необходимо развивать, дать ей современное, функциональное наполнение, она действительно очень востребована людьми».



