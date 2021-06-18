В Барнауле проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Его цель — снижение числа дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.

Фото: e-news.su

«Сегодня, 18 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории Барнаула профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает официальный сайт города Барнаула.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу напоминают, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено административное наказание, а за повторное нарушение – уголовное.

По данным ГИБДД за 5 месяцев 2021 года на территории Барнаула зарегистрировано 330 дорожно–транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 391 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Зарегистрировано 17 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В этих авариях четыре человека погибли, 19 травмированы.