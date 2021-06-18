В многоквартирных домах Барнаула идёт замена лифтов

В 9-этажном доме на улице Шукшина, 5 смонтировано семь пассажирских лифтов Белорусского лифтостроительного завода «Могилевлифтмаш», уже зарекомендовавших себя в нашем регионе соотношением между ценой о качеством, энергоэффективностью и комфортабельностью.

65 новых лифтов введут в эксплуатацию в этом году. Фото: Андрей Чурилов

Многоэтажка на Шукшина построена в 1977 году. Лифты начали работать в 1980-м, то есть эксплуатировались более 40 лет при гарантийном сроке в 25. По словам председателя правления ТСЖ-106 Любови Недякиной, несмотря на свой возраст, работали лифты безотказно, так как регулярно и грамотно обслуживались. Тем не менее техника, выработавшая свой ресурс, уже потенциально опасна.

— Сейчас новые лифты смонтированы, работа выполнена быстро и качественно, — говорит председатель. — Это немаловажно для нас, пенсионеров, инвалидов, для семей с маленькими детьми, особенно живущих на верхних этажах. Мы вселились в этот дом в 1977 году, все были молодые, а сейчас в преклонном возрасте. Ждём не дождёмся, когда лифты запустят в работу. Собственники перечислили региональному оператору около 5 млн рублей. А общая стоимость лифтов более 13 млн. Такую сумму мы самостоятельно, конечно бы не осилили. Платим 5,6 рубля за квадратный метр в Фонд капитального ремонта.

65 новых лифтов в этом году запустят в эксплуатацию в 21 барнаульской многоэтажке.

В настоящее время ведется оформление паспортов на лифты. В ближайшее время паспорта будут переданы управляющим компаниям, чтобы те застраховали лифты и подали заявку в Ростехнадзор о необходимости запуска их в эксплуатацию. Специалисты Ростехнадзора согласно законодательству в течение 14 дней должны выехать на место и разрешить запуск лифтов.

— После оформления документов запуск лифтов будет разрешён. Как показывает практика, Ростехнадзор у нас работает оперативно и в течение двух-трех дней решает все формальности, — пояснил ведущий инженер Фонда капитального ремонта Алтайского края Виталий Ерин.