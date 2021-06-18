В Рубцовске разыскивается лжеврач

Женщина в белом халате ходит по квартирам и якобы проводит обследование пожилых людей.

Фото: canva.com

За свои услуги, в которые входит «осмотр», самопальный доктор берёт весьма немалую стоимость — то, что найдёт в доме ничего не подозревающих старичков.

Так, накануне в квартиру 84-летней жительницы Рубцовска постучала неизвестная женщина. Гостья сообщила, что является медицинским работником и проводит обследование пожилых людей по месту жительства. Пенсионерка впустила её к себе в квартиру. Лжеврач осмотрела женщину и сказала, что у неё остеохондроз. После чего ушла.

На следующий день после визита незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу 80 000 рублей и обратилась в полицию.

«Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину)», ­сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.