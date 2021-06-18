Жених-мошенник «починил мост» за счёт доверчивой бийчанки

Жительница Бийска перевела 493 тысячи рублей жениху, которого даже никогда не видела.

Фото: canva.com

23-летняя девушка познакомилась в социальных сетях с мужчиной из Владивостока. Оказалось, что потенциальный жених сейчас работает на стройке. Активная переписка длилась около месяца. За это время молодой человек заслужил доверие и симпатию бийчанки.

Во время очередной беседы парень признался: у него большие проблемы — он сломал мост, и ему грозит тюрьма. Для урегулирования вопроса молодой человек попросил у девушки денег взаймы. Мол, главное сейчас — возместить урон. Бийчанка взяла кредит 493 000 рублей и перевела парню. После этого он перестал выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.