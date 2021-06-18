Знание – сила: выпускники барнаульских школ получили максимальный балл по ЕГЭ

15 юных барнаульцев получили максимальный балл за ЕГЭ по русскому языку.

Фото: canva.com

В 2021 году в ЕГЭ по русскому языку приняли участие 3605 выпускников барнаульских школ текущего учебного года, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

По результатам экзамена 100 балллов получили 15 выпускников из 12 школ города.



В комитете по образованию г. Барнаула напомнили, что в прошлом году этот предмет был необязательным для сдачи и получения аттестата, а являлся предметом по выбору. В этом году учащиеся, не сдавшие ЕГЭ по русскому языку, не имеют права получить аттестат. Им предстоит обязательная пересдача экзамена в резервные дни.



