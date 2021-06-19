Как выбрать квас? Рекомендации Роспотребнадзора

Квас — традиционный славянский напиток, изготовленный в результате незавершённого спиртового и молочнокислого брожения сусла.
Квас обладает приятным освежающим вкусом, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.
Напиток хорошо утоляет жажду благодаря содержащимся в нём кислотам (молочной и отчасти уксусной), имеет высокую энергетическую ценность и способствует пищеварению (благодаря содержащейся в нём углекислоте, которая облегчает переваривание пищи, её всасывание и повышает аппетит). Также квас содержит витамины B1 и E, аминокислоты, сахара, ферменты и микроэлементы.
Содержание алкоголя в дрожжевом сорте кваса колеблется: от 0,7% об. до 1,2% об. Именно поэтому квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии. Часто вред приносит не сам продукт, а его качество и количество.
В зависимости от того, применялись ли при производстве кваса технологии фильтрации, осветления или пастеризации, выделяют:
Фильтрованный квас — это напиток, очищенный от остатков дрожжевых и бактериальных клеток, прочих примесей. В первую очередь это делают, чтобы продлить срок годности. Хранить такой квас можно до двух месяцев. Осветление придаёт напитку более привлекательный для потребителя вид, избавляя его от осадка и мелких частиц, но в то же время лишает квас части полезных свойств.
Помимо представленного перечня на рынке существует также большое количество квасных напитков, представляющих собой газированную воду с синтетическими добавками и красителями, имитирующими квас. Квасные напитки дольше хранятся и могут казаться вкуснее, особенно детям, за счёт содержания сахара. Однако полезными свойствами настоящего кваса они не обладают.
Существует несколько общих правил, которые помогут определиться при выборе кваса. По информации регионального Роспотребнадзора:
Требования, предъявляемые к реализации разливного кваса
Продажа кваса на разлив должна осуществляться продавцом в специальной чистой санитарной одежде, включающей головной убор, а также бейджик с указанием имени и фамилии продавца. Кроме того, у продавца должна быть при себе личная медицинская книжка с результатами медицинского осмотра и гигиенической аттестации.
В соответствии с действующим законодательством места размещения нестационарных торговых объектов, в том числе торговли квасом из изотермических ёмкостей в розлив, утверждаются органами местного самоуправления.
Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (изготовитель, продавец), осуществляющий продажу кваса на разлив обязан довести до сведения потребителя следующую информацию:
Кроме того, продавец обязан: