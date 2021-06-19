Министр Химочка —алтайским промышленникам: «Деньги есть, будем помогать»

На днях министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка провёл большое совещание с руководителями около 30 ведущих промышленных предприятий региона.

Вячеслав Химочка

Фото: Андрей Кравцов

Обсуждали меры господдержки алтайской индустрии. Поэтому в работе совещания помимо отраслевого начальства участвовали исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков, начальник управления инвестиций минэкономразвития региона Марина Акулова и директор Фонда развития Алтайского края Борис Копылов.

— В последние годы федеральный центр активизировал работу по оказанию финансовой поддержки промышленным предприятиям. Меры поддержки действительно работают, предприятия Алтайского края их получают. Конечно, для подготовки заявок требуется готовить немалый пакет документов, но ведь и поддержка достаточно весомая. Поэтому призываю не бояться готовить заявки на поддержку, а мы со своей стороны будем помогать вам в этом, — пообещал министр.

Как сообщает краевое правительство, сегодня в бюджете края ежегодно предусматривается поддержка промышленным предприятиям по трём направлениям:

— субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым для реализации инвестиционных проектов банковским кредитам;

— субсидирование краевой части налога на имущество, приобретаемого в рамках инвестиционных проектов;

— приобретение технологического оборудования через краевой лизинговый фонд.

Для поддержки проектов развития предприятий было принято решение о создании Фонда развития Алтайского края. С прошлого года основным источником пополнения фонда стали средства федерального бюджета, предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития Алтайского края. Общий их объём в 2020–2024 годах составит около 1 млрд рублей.

В этом году заработала новая программа Фонда развития Алтайского края — «Цифровизация промышленности». Предприятия смогут получать займы на приобретение роботизированных линий и программных продуктов, призванных повысить производительность труда и общую эффективность производства.