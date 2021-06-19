На прополку становись: народные приметы на 19 июня

Именно в этот день в старину начинали проводить прополку полей и огорода.

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Говорили: «Пришёл Илларион — лишнюю траву из поля вон». В народе также знали, что если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придётся постоянно с ними бороться.

Кстати, есть несколько простых правил борьбы с сорной травой:

Удалять сорную траву желательно сразу, как только она появилась в огороде.

Не давайте сорнякам зацветать. Большинство дикорастущих растений размножаются семенами, поэтому избавиться от них важно до появления семян.

Удаляйте сорную траву рядом с участком. Если рядом с садом или огородом вы заприметили сорняки, то не поленитесь и скосите или выкорчуйте их, не дожидаясь осеменения.

Чтобы в следующем году на участке было мало сорной травы, не забудьте перед зимой перекопать землю. Для эффективности делать это лучше в ноябре, с появлением устойчивых ночных заморозков. Вся хитрость этого метода состоит в том, чтобы вывернуть корни сорной травы наружу, на расправу морозу.

Фото: Shutterstock.ru

Запреты дня

В этот день запрещалось работать на чужих огородах и полях, ведь можно было привлечь в свою жизнь проблемы и неприятности. Считалось, что на Иллариона Пропольника землю должны обрабатывать только её владельцы. В таком случае работа принесёт им материальное благополучие и удачу.

Кроме прополки другими работами на огороде заниматься не следовало. Это могло привести к долгим и сильным ссорам в семье.

Нельзя было в этот день планировать дальнюю дорогу, иначе в ней счастья не найдёшь. Путешественнику предстояли неожиданные неприятности, которые могли негативно повлиять на него в будущем.

19 июня — не лучший день для перехода на другую работу. В противном случае плохо примет коллектив. Кроме этого, есть вероятность заполучить врага среди новых коллег, который в будущем может исподтишка мешать вам выполнять поставленные задачи, докладывая начальству о каждой мелочи и ставя палки в колеса.

В праздник Иллариона Пропольника не стоит проводить сделки по купле или продаже. Примета гласит, что в них вас будет ждать обман, или в скором будущем придётся ждать проблем с деньгами или недвижимостью — пожары, провалы или другие сложности.

Не стоит придаваться обсуждению личных проблем, если в этот день на улице было ветрено. Ветер разнесёт эти проблемы повсюду и даже усилит их. По этой причине, если у вас будет желание поделиться с кем-нибудь чем-то сокровенным, следует делать это в тихом безветренном месте.

Народные приметы