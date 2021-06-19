Педагог из Барнаула готовится к 100-летнему юбилею

Педагогу Валентине Никулиной 6 июля 2021 года исполняется 100 лет. Бывшая преподавательница аграрного университета, она ныне здравствует и продолжает вдохновлять своих учеников.

Главный корпус Алтайского сельхоза сдан в эксплуатацию в 1963 году. К этому времени Валентина Никулина уже девять лет была сотрудницей института.

Детство и юность Валентины Николаевны пришлись на тяжёлое для страны время. В 1934 году молодая семья с дочкой Валей переехала в Барнаул, куда главу семьи направили начальником городской милиции, в ноябре 1937 года отца семейства, Николая Григорьевича, арестовали со всеми сотрудниками его отдела как «врагов народа» (впоследствии он был реабилитирован). Семью после этого выселили из квартиры, а маму уволили с работы. С этого и началась Валина взрослая жизнь…

Валентине Николаевне пришлось одновременно учиться и работать. Она принимала участие в ликвидации безграмотности — учила рабочих драматического театра и персонал, обслуживающий артистов. Позднее освоила полный курс Барнаульского педагогического института, где и осталась работать.

В то время в институте преподавали молодые педагоги — Маргарита Борисовна и Дмитрий Павлович Петропавловские, приехавшие в Барнаул по распределению из Ленинграда. Они и сыграли огромную роль в становлении Валентины Николаевны как педагога и учёного. Маргарита Петропавловская вспомнила студентку Барнаульского педагогического института, у которой читала курс зоологии в 1940 году, и пригласила её работать на кафедру зоологии и ветеринарии уже в Алтайский сельскохозяйственный институт. «Мне всегда везло на хороших людей», — часто говорит Валентина Николаевна.

Валентина Николаевна Никулина.

Фото предоставлено Ниной Овчаренко

Теперь, спустя годы, уже ученики и коллеги Валентины Никулиной признаются, что им повезло с таким прекрасным педагогом. Она давала консультации и оказывала практическую помощь ветеринарному отделу краевой ветеринарной лаборатории в диагностике паразитарных заболеваний прудовых рыб, была членом Краевого общества охраны природы. Благодаря Валентине Николаевне в университете значительно пополнились коллекции гидробионтов и различных препаратов позвоночных животных, которые до сих пор успешно используют на занятиях. Часть экспонатов, подготовленных с участием Валентины Никулиной, можно было увидеть в рамках «Ночи музеев — 2021».

Валентина Никулина:

«Молодёжи я бы посоветовала быть всегда честными, много работать и обязательно постоянно учиться новому».

Для своих учеников — зоотехников и ветеринаров, производственников и учёных — Валентина Николаевна остаётся преподавателем, который отличался высоким профессионализмом, принципиальностью, терпением и чуткостью.

Воспоминания учеников и коллег

Любовь Букатая (Коряковцева), бывший преподаватель АГАУ, работала лаборантом при Валентине Никулиной:

— Работа с Валентиной Николаевной повлияла и на мою судьбу: как началось с удивления, связанного с болезнями рыб, так это удивление и проходит через всю мою жизнь. Именно благодаря тому, что была рядом с таким интересным человеком, преподавателем, учёным, я познакомилась с удивительным миром паразитических животных. Пройдя первоначальную подготовку в изучении их под руководством Валентины Николаевны, позже работая в научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, я смогла защитить кандидатскую диссертацию по морфо-эколого-эволюционному направлению конкретной группы паразитов морских рыб. Когда я вернулась на работу в АСХИ, моим наставником в преподавании курса зоологии вновь стала Валентина Николаевна, которая поддерживала меня своим опытом, мудростью и советами и в быту.

Нина Овчаренко, доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и физиологии АГУ, ветеран труда АГАУ:

— Валентина Николаевна умела привлечь внимание студентов не только профессиональным знанием своего предмета, но и как интересный рассказчик. Она увлекательно, ярко, эмоционально доносила информацию, которая легко запоминалась.

Я начинала работать с Валентиной Николаевной в качестве старшего лаборанта, а затем ассистента. Когда мне нужно было уехать на защиту кандидатской диссертации, она, находясь на заслуженном отдыхе, вышла на работу и безвозмездно вела занятия и читала лекции в течение целой недели. Читая сегодня курсы «Зоология беспозвоночных» и «Паразитология» в классическом университете, я до сих пор периодически цитирую Валентину Николаевну, привожу примеры, услышанные от неё, и благодарю судьбу, что в своё время, в 1981 году, она свела меня с этим удивительно умным, чутким, разносторонним и добрейшим человеком. За 40 лет нашего знакомства я только учусь и учусь у неё правильно жить.

Антонина Афанасьева, декан биолого-технологического факультета АГАУ, ученица Валентины Никулиной:

— Я познакомилась с Валентиной Николаевной, будучи студенткой первого курса, в далеких 1980-х годах. В то время занятия у нас, студентов ветеринарного факультета, проходили в корпусе на ул. Пушкина. Валентина Николаевна на тот момент была уже опытным педагогом, заинтересовывала первокурсников зоологией. Сама она занималась изучением паразитов рыб, обитающих в прудах и озёрах Алтайского края, и прекрасно преподавала материал. Ведь если преподаватель своими руками провёл экспериментальные исследования, то студенты чувствуют и понимают, что перед ними профессионал.

Обаятельная женщина. Что нам запомнилось как первокурсникам — это то, что её всегда сопровождал пёс по кличке Белый. Собака приходила на лекцию, сворачивалась клубочком, ждала окончания и дальше сопровождала любимого педагога. Все студенты знали: если идёт собака — значит, где-то рядом Валентина Николаевна. Её любовь к животным передавалась и нам.