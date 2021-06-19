Реаниматологу Владимиру Мартыненко присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Алтайской краевой клинической больницы Владимир Мартыненко спасает людей вот уже более 40 лет. Он не только внедрил немало новых технологий в работу отделения, но и помог состояться в профессии огромному количеству молодых врачей реанимационного профиля.
Анестезиолог-реаниматолог — это почти волшебник. Именно он обеспечивает безболезненный сон пациента во время операции, возвращает к жизни тяжёлых больных, имеет огромный сплав опыта, знаний и силы характера. Именно таким, по мнению коллег и пациентов, является заведующий отделением анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы Владимир Мартыненко.
Трудовой стаж Владимира Аркадьевича уже перевалил за 40 лет. Начинал он в горбольнице № 5 в должности врача-анестезиолога-реаниматолога, а спустя 18 лет возглавил реанимационное отделение Краевой клинической больницы, где трудится до сих пор. Руководит коллективом со штатом без малого в 100 человек — это врачи, медицинские сестры, санитарки.
— Когда пришёл работать, реанимация была на 14 коек. В год мы, помогая хирургам, давали около 5–6 тысяч наркозов. Сейчас у нас 20 реанимационных койко-мест, и мы даём в год 12 тысяч наркозов, — рассказывает Мартыненко.
Сегодня отделение анестезиологии и реанимации обслуживает самых тяжёлых пациентов с онкологическими, ревматологическими, хирургическими, гематологическими патологиями. Ежегодно здесь оказывают помощь более чем 1500 больным. Первичный осмотр каждого пациента проводит Владимир Мартыненко. Он также консультирует по самым тяжёлым клиническим случаям болезни.
Важное качество реаниматолога — уметь брать ответственность на себя, сражаться за жизнь пациента, минимизировав возможные риски. Так всегда действовал Владимир Аркадьевич.
Важный шаг в реаниматологии региона — перевозка тяжёлых пациентов к месту оказания высокотехнологической помощи. Начали еёе осуществлять с лёгкой руки Владимира Мартыненко в 1999 году.
— Ездили мы тогда по краю на реанимобилях и на вертолётах летали к месту оказания экстренной помощи, но боялись вывозить тяжёлых больных, которые сами дышать не могут, не держат давление. Лечение они получали в районных больницах, — вспоминает реаниматолог.
Оценив все за и против, после проведения инвентаризации имеющейся в больнице мобильной медтехники Владимир Мартыненко предложил наладить процесс доставки таких тяжёлых пациентов к месту оказания высокотехнологичной помощи. Инициатива была успешно внедрена и до сих пор работает.
По признанию Владимира Аркадьевича, самое главное для медицинского работника любого профиля — работать честно.
— Если ты оказываешь помощь в полном объёме, делаешь всё, что умеешь, и на должном профессиональном уровне — ты поступаешь честно перед больным и самим собой, — отмечает корифей медицины.
Владимир Мартыненко — автор 82 медицинских статей, изданных в центральной и местной печати. Имеет патент на изобретение «Введение антибактериальных препаратов в лимфатическую систему на постоянной основе шприцевым дозатором». Является членом правления Федерации анестезиологов и реаниматологов России, включён в общероссийский реестр экспертов.
Для родственников тяжёлых больных самое главное, чтобы их близкий человек преодолел этот трудный и страшный период и как можно скорее вернулся к жизни. Год от года на вооружении реаниматологов появляется все больше новых и современных технологий. Многие из них первым в регионе разработал и внедрил Владимир Мартыненко.
Их можно перечислять и перечислять. По инициативе доктора в течение последних двух лет в отделении начал работать блок терапевтического плазмафереза, широко применяются экстракорпоральные методы лечения пациентов. Обработка различных компонентов крови пациента удаляет патологии, вызывающие и поддерживающие заболевание. Это позволяет заметно снизить потенциальный риск вторичных недугов, улучшить общее состояние больных с тяжёлыми формами сахарного диабета, атеросклероза, заболеваний печени.
Мартыненко первым начал применять новейшие лекарственные препараты для лечения больных с тяжёлыми формами сепсиса. Внедрение методики лечения находящихся в критических состояниях беременных и только что родивших женщин позволило за пять лет сократить материнскую смертность в Алтайском крае на 18%.
Больным, нуждающимся в длительной лекарственной терапии и внутривенном питании, значительно облегчила жизнь методика постановки постоянного подкожного внутривенного порта. Успешно применяется в отделении методика зондового питания крайне тяжёлых больных современными растворами аминокислотных смесей и жировых эмульсий.
В кабинете Владимира Аркадьевича — большая коллекция кукол-марионеток в медицинских халатах, которых он привозит из различных загранкомандировок. Они напоминают доктору о крупных симпозиумах, научных конференциях и других интересных рабочих поездках.
На другой стене — множество семейных фотографий: родители, жена, сын, внуки.
— Радуюсь, когда после напряжённого дня захожу сюда и вижу улыбающиеся лица близких, — признаётся врач.
Владимир Аркадьевич отмечает, что если бы выпала возможность отмотать время назад и вновь выбирать профессию, то он не задумываясь вновь стал бы реаниматологом.
— Многие говорят об интуиции врача. Убеждён, что всё основывается на сплаве знаний, мудрости и опыта. Порой, взглянув на только что поступившего тяжёлого больного, понимаю, что с ним. Нередко дальнейшее обследование подтверждает правоту моих ощущений, — рассказывает Владимир Мартыненко. — Горжусь тем, что в нашем отделении за последние 11 лет отучилось больше 100 молодых врачей. Ребята полученными знаниями и опытом довольны. Наш коллектив хорошо учит. Особенно радует, что молодые доктора хорошо осваивают технологии. Наши корифеи передают свой опыт, в отделении всё крутится-вертится, как в слаженном часовом механизме. У всех всё получается.