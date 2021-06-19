Реаниматологу Владимиру Мартыненко присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Алтайской краевой клинической больницы Владимир Мартыненко спасает людей вот уже более 40 лет. Он не только внедрил немало новых технологий в работу отделения, но и помог состояться в профессии огромному количеству молодых врачей реанимационного профиля.

Владимир Мартыненко вывел реаниматологию в Алтайском крае на новый уровень. Фото: Екатерина Доценко

Анестезиолог-реаниматолог — это почти волшебник. Именно он обеспечивает безболезненный сон пациента во время операции, возвращает к жизни тяжёлых больных, имеет огромный сплав опыта, знаний и силы характера. Именно таким, по мнению коллег и пациентов, является заведующий отделением анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы Владимир Мартыненко.

Трудовой стаж Владимира Аркадьевича уже перевалил за 40 лет. Начинал он в горбольнице № 5 в должности врача-анестезиолога-реаниматолога, а спустя 18 лет возглавил реанимационное отделение Краевой клинической больницы, где трудится до сих пор. Руководит коллективом со штатом без малого в 100 человек — это врачи, медицинские сестры, санитарки.

— Когда пришёл работать, реанимация была на 14 коек. В год мы, помогая хирургам, давали около 5–6 тысяч наркозов. Сейчас у нас 20 реанимационных койко-мест, и мы даём в год 12 тысяч наркозов, — рассказывает Мартыненко.

Сегодня отделение анестезиологии и реанимации обслуживает самых тяжёлых пациентов с онкологическими, ревматологическими, хирургическими, гематологическими патологиями. Ежегодно здесь оказывают помощь более чем 1500 больным. Первичный осмотр каждого пациента проводит Владимир Мартыненко. Он также консультирует по самым тяжёлым клиническим случаям болезни.

Работать честно

Важное качество реаниматолога — уметь брать ответственность на себя, сражаться за жизнь пациента, минимизировав возможные риски. Так всегда действовал Владимир Аркадьевич.

Важный шаг в реаниматологии региона — перевозка тяжёлых пациентов к месту оказания высокотехнологической помощи. Начали еёе осуществлять с лёгкой руки Владимира Мартыненко в 1999 году.

— Ездили мы тогда по краю на реанимобилях и на вертолётах летали к месту оказания экстренной помощи, но боялись вывозить тяжёлых больных, которые сами дышать не могут, не держат давление. Лечение они получали в районных больницах, — вспоминает реаниматолог.

Оценив все за и против, после проведения инвентаризации имеющейся в больнице мобильной медтехники Владимир Мартыненко предложил наладить процесс доставки таких тяжёлых пациентов к месту оказания высокотехнологичной помощи. Инициатива была успешно внедрена и до сих пор работает.

По признанию Владимира Аркадьевича, самое главное для медицинского работника любого профиля — работать честно.

— Если ты оказываешь помощь в полном объёме, делаешь всё, что умеешь, и на должном профессиональном уровне — ты поступаешь честно перед больным и самим собой, — отмечает корифей медицины.

Владимир Мартыненко — автор 82 медицинских статей, изданных в центральной и местной печати. Имеет патент на изобретение «Введение антибактериальных препаратов в лимфатическую систему на постоянной основе шприцевым дозатором». Является членом правления Федерации анестезиологов и реаниматологов России, включён в общероссийский реестр экспертов.

Мостик спасения

Для родственников тяжёлых больных самое главное, чтобы их близкий человек преодолел этот трудный и страшный период и как можно скорее вернулся к жизни. Год от года на вооружении реаниматологов появляется все больше новых и современных технологий. Многие из них первым в регионе разработал и внедрил Владимир Мартыненко.

Их можно перечислять и перечислять. По инициативе доктора в течение последних двух лет в отделении начал работать блок терапевтического плазмафереза, широко применяются экстракорпоральные методы лечения пациентов. Обработка различных компонентов крови пациента удаляет патологии, вызывающие и поддерживающие заболевание. Это позволяет заметно снизить потенциальный риск вторичных недугов, улучшить общее состояние больных с тяжёлыми формами сахарного диабета, атеросклероза, заболеваний печени.

Мартыненко первым начал применять новейшие лекарственные препараты для лечения больных с тяжёлыми формами сепсиса. Внедрение методики лечения находящихся в критических состояниях беременных и только что родивших женщин позволило за пять лет сократить материнскую смертность в Алтайском крае на 18%.

Больным, нуждающимся в длительной лекарственной терапии и внутривенном питании, значительно облегчила жизнь методика постановки постоянного подкожного внутривенного порта. Успешно применяется в отделении методика зондового питания крайне тяжёлых больных современными растворами аминокислотных смесей и жировых эмульсий.

Почти волшебники

В кабинете Владимира Аркадьевича — большая коллекция кукол-марионеток в медицинских халатах, которых он привозит из различных загранкомандировок. Они напоминают доктору о крупных симпозиумах, научных конференциях и других интересных рабочих поездках.

На другой стене — множество семейных фотографий: родители, жена, сын, внуки.

— Радуюсь, когда после напряжённого дня захожу сюда и вижу улыбающиеся лица близких, — признаётся врач.

Владимир Аркадьевич отмечает, что если бы выпала возможность отмотать время назад и вновь выбирать профессию, то он не задумываясь вновь стал бы реаниматологом.

— Многие говорят об интуиции врача. Убеждён, что всё основывается на сплаве знаний, мудрости и опыта. Порой, взглянув на только что поступившего тяжёлого больного, понимаю, что с ним. Нередко дальнейшее обследование подтверждает правоту моих ощущений, — рассказывает Владимир Мартыненко. — Горжусь тем, что в нашем отделении за последние 11 лет отучилось больше 100 молодых врачей. Ребята полученными знаниями и опытом довольны. Наш коллектив хорошо учит. Особенно радует, что молодые доктора хорошо осваивают технологии. Наши корифеи передают свой опыт, в отделении всё крутится-вертится, как в слаженном часовом механизме. У всех всё получается.