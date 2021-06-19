В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Днём 19 июня и сутки 20 июня 2021 года ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17–22 м/с, при грозах местами шквалы 25–28 м/с.

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Если вы окажетесь в непогоду на улице, обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкций крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

Не забудьте дома закрыть все окна.

В связи с усилением ветра в период жаркой и сухой погоды высок риск возникновения природных пожаров. Будьте осторожны при обращении с огнём.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по телефону 112.