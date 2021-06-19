В Барнауле будет работать ещё один мобильный пункт вакцинации против COVID-19

В выходные, 19 и 20 июня 2021 года, с 10:00 до 16:00 в Барнауле на площадке перед рынком «Янтарный», на улице Сухэ-Батора, 3а можно будет поставить прививку от коронавирусной инфекции в мобильном пункте вакцинации. Он обслуживается Городской поликлиникой № 9, именно туда нужно будет обратиться за постановкой второго компонента вакцины, пишет минздрав региона.

Фото: министерство здравоохранения Алтайского края

Вакцинация в мобильных комплексах проводится вакциной «Спутник-V», разработанной научно-исследовательским центром им. Н. Ф. Гамалеи. Каждого желающего осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. Противопоказанием являются наличие симптомов ОРВИ и обострение хронических заболеваний. В таком случае в вакцинации будет отказано, но только временно, до полного выздоровления или улучшения состояния. При необходимости врач выпишет медотвод.

Вакцинироваться без предварительной записи можно ещё в двух мобильных комплексах:

возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16),

возле магазина «Мария-Ра (пр. Красноармейский, 4).

Эти мобильные комплексы обслуживаются Городской поликлиникой № 14 и Городской больницей № 5 и работают с 10:00 до 16:00, включая выходные.

В ведомстве напомнили, что вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.