В 2020 году исполнилось 120 лет со дня рождения Михаила Карначёва

Интересно, что в списке почётных граждан нашего города на букву «К» значатся сразу два генерал-майора: Михаил Карначёв и Нестор Козин. И если о Несторе Дмитриевиче сегодня знают и помнят многие, то имя Михаила Титовича оказалось несколько в тени. А между тем этот человек не только прошёл славный боевой путь, но и сделал очень много для сохранения памяти о ратных подвигах наших земляков.

В Барнауле он оказался в середине пятидесятых годов прошлого столетия: принял приглашение возглавить работу военной кафедры Алтайского сельскохозяйственного института. Это сегодня таковая осталась только в техническом университете, а в послевоенные годы они были во всех вузах. Михаил Карначёв в сельхозинституте работал с 1955 по 1959 годы. Как считает тогдашний студент АСХИ Василий Михеев, знания и навыки, особенно управленческие, полученные на военной кафедре, оказывались весьма полезными и в мирном труде. Выпускники института тех лет вспоминали, что занятия проходили серьёзно и увлекательно, они знали, что завкафедрой — генерал. Но тогда это мало кого удивляло — фронтовиков среди преподавателей было много. Сам же генерал был человеком хоть и требовательным в учёбе, но в общении простым, без «генеральского» флёра.

Михаил Титович Карначёв (1901-1984) — советский военный деятель, генерал-майор, публицист. Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого, чехословацким орденом Белого льва и многочисленными медалями. Был признан почётным гражданином городов Барнаула, Богуслава и Мироновки Киевской области УССР.

Фронтовыми дорогами

Барнаул для семьи Карначёва, которого жизнь изрядно покидала по разным землям, стал настоящим домом.

Крестьянский мальчик из многодетной семьи, родившийся 14 мая 1901 года в Смоленской области, вряд ли думал о военной карьере. Получив начальное образование, он поехал поступать в Московскую сельскохозяйственную академию, но опоздал к началу экзаменов. Перебивался мелкими заработками, вернувшись в родные края, работал лесорубом. Всё изменил призыв в Красную Армию в 1919-м. Уже через год солдат был направлен во 2-ю Московскую пехотную школу командного состава, окончив которую, Карначёв был назначен командиром взвода 41-го стрелкового полка в Москве. А в 1923 году отправился добровольцем на Туркестанский фронт. Молодой офицер доблестно и храбро боролся с басмачами. Командир роты, командир экспедиционного отряда — военная карьера шла в гору. В свои 28 лет он, бывалый офицер, обучает будущих командиров в Рязанской пехотной школе.

С легендарным Валерием Блюхером, командующим Особой Краснознамённой Дальневосточной армией, жизнь свела, когда в тридцатые Михаил Титович участвовал в широкомасштабной военной экспансии Японии в Китае. Это была знаковая встреча, о которой впоследствии генерал Карначёв будет вспоминать часто. Он испытывал огромное уважение к этому человеку, воину от Бога, ставшему жертвой политических репрессий. Есть предположения, что массовые репрессии в Красной Армии коснулись и самого Михаила Титовича, но об этом в своей автобиографии он умалчивает, сообщая, что в 1939 году «выбыл в секретную командировку».

Вскоре он начал обучение в военной академии имени Фрунзе, в Астрахани командовал батальоном курсантов. И в первые годы Великой Отечественной активно готовил командные кадры для фронта.

На деле же свой талант военачальника Михаилу Карначёву довелось применить в роли командующего 54-м Трансильванским укрепленным районом. Такие участки, оборудованные фортификационными сооружениями в виде эскарпов, противотанковых рвов, минных полей комбинированного типа и других технических заграждений, должны были служить для сдерживания обороны до прихода основных сил. Но по факту солдатам приходилось активно участвовать и в наступательных операциях. Как видно из наградных листов тогда ещё полковника Карначёва, он мог умело перевести оборону в наступление, используя и эффект неожиданности, и иные военные хитрости. Так, в июле 1942 года, «активными действиями привлёк к себе резервы противника и тем способствовал наступлению соседей», батальоны перешли в атаку. В январе 1944-го укрепрайон коменданта Карначёва сумел «успешно вести наступательные действия по окружению и уничтожению корсунь-шевченковской группировки противника», «его частями за период наступательный боев из окружной группировки уничтожено по 3000 немецких солдат и офицеров, захвачено в плен 767 солдат и офицеров противника, взяты трофеи: 152 пулемета, 74 орудия и много другой техники и имущества».

Пулемётно-артиллерийская дивизия 54-го укреплённого района под командованием Михаила Карначёва прошла боевой путь от Волги до Праги: вела бои на Дону, участвовала в Сталинградской битве и Корсунь-Шевченковской операции на Украине, в боях за освобождение Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Кстати, об этих событиях Михаил Титович рассказал в своей книге «Бойцы укреплённого района».

Мирная жизнь

После расформирования укрепрайона генерал-майор Карначёв служил в Главном штабе сухопутных войск в Москве. В 1951 году у него наконец-то появилась возможность окончить учёбу в военной академии им. М.В. Фрунзе.

Переехав в Барнаул, Михаил Титович сразу окунулся в общественную жизнь. На протяжении многих лет был председателем военно-научного общества при Алтайском краевом военном комиссариате, председателем совета по охране памятников истории и культуры, членом президиума крайкома ДОСААФ и т. д. Но, что особенно ценно, он провел огромную исследовательскую работу по изучению важнейших эпизодов Гражданской войны на Алтае, по сбору материалов о Героях Советского Союза, чьи имена связаны с Алтайским краем. Несколько лет возглавлял Алтайский краевой штаб походов по местам революционной, боевой и трудовой славы. Сам отправлялся по этим местам, собирая вокруг себя команду столь же неравнодушных людей. В одну из таких экспедиций в 1961 году в ту пору ещё молодой писатель Георгий Егоров, автор романа «Солона ты, земля», взял с собой десятилетнего сына Юрия.

Михаил Карначёв восстановил имена сотен воинов-алтайцев, повторивших подвиг Александра Матросова.

Сегодня журналист Юрий Егоров вспоминает, какой восторг испытал от встречи с настоящим генералом. Ехали тогда по Завьяловской земле на грузовике с будкой. Карначёв трясся вместе со всеми. При нём всегда был его парадный генеральский мундир, который надевал Михаил Титович при встрече с ветеранами. Это было выражением особого уважения к их заслугам, и старые вояки с удовольствием вспоминали былые годы. Как-то в свободное время отправились на озера на охоту, Юру поразило трофейное ружье генерала — трехзарядное. И писатели, и водители, и ветераны в компании с генералом не чувствовали никакой скованности. У юного Егорова сложились с ним тёплые отношения. Михаил Титович подарил мальчику книгу Марка Твена «Принц и нищий». Обещал взять в экспедицию в Монголию, а когда та сорвалась, подарил взамен путевку в Горный Алтай — на Телецкое озеро, да ещё и нашёл паренька постарше, который приглядывал за юным туристом. Егоровы бывали в гостях у генерала, жена Михаила Титовича, тоже фронтовичка, была радушной хозяйкой. Мама Юрия Георгиевича вспоминает, как собирали в саду Карначёвых ягоды, праздновали свадьбу их сына. Результатом кропотливой поисковой работы Карначёва стали книги «По местам партизанских боев», «Ради жизни на земле», «Боевая слава Алтая. Герои Советского Союза — наши земляки» и другие.