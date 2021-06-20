Кредит для мошенников: житель Рубцовска перевёл злоумышленникам полмиллиона рублей

«Взломан Ваш лицевой счет в банке!» – под таким предлогом злоумышленники обманули молодого человека.

Фото: canva.com

Накануне в полицию Рубцовска обратился 26-летний местный житель с заявлением о хищении 500 тысяч рублей.

Правоохранителями предварительно установлено, что с абонентского номера, начинающегося с кода 495, молодому человеку позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что взломан лицевой счет. Чтобы избежать снятия мошенниками денежных средств, неизвестный предложил оформить кредит и отправить его на различные счета для восстановления счета. Доводы злоумышленника у мужчины не вызвали сомнения, и рубцовчанин через мобильное приложение подал заявку на получение займа. После одобрения кредита снял деньги в банкомате и перевел 500 тысяч рублей на указанные мошенником счета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.