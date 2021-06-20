Машины сгорели в гаражах во время пожара в Барнауле

Вечером 19 июня в районе ВРЗ произошел серьезный пожар – загорелось сразу несколько гаражей.

Фото: canva.com

Очевидцы событий в группе «Инцидент Барнаул», опубликовали видео, на котором виден масштаб происшествия.

«В работе на по улице Парижской Коммуны были задействованы 6 единиц спецтехники, 26 бойцов пожарно-спасательных подразделений. В условиях сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы. Пожар был ликвидирован на площади около 100 квадратных метров. От огня пострадали несколько гаражей и три легковых автомобиля», – сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Ведомство подчёркивает, что пожары в гаражах – исключительно опасные. Гараж находится, как правило, в составе гаражного кооператива, или окружен подобными постройками. Одиночно стоящие гаражи обычно расположены в непосредственной близости от домов. Таким образом, пожар в гараже грозит быстрым распространением огня и характеризуется трудностями в его тушении, опасностью и для самих пожарных. Ситуацию осложняют хранящиеся в гаражах емкости с горючим, различные масляные смеси, краска, старые вещи и прочее. Автомобиль также является средством повышенной пожарной опасности, так как в нем имеется разветвленная сеть электроснабжения, бензобак, а в его внутренней отделке используются сгораемые материалы.



Случаев гибели или травмирования людей не допущено.