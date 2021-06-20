Мемы о Барнауле и образ Сибири в литературе: филологи изучили «алтайский» текст в русской культуре

В Алтайском государственном университете накануне состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Алтайский текст в русской культуре».

Фото: alt.ranepa.ru

В течение трёх дней участники рассматривали вопросы, связанные с филолого-культурной проблематикой текстов, созданных на Алтае и в Сибири, или тех, которые написаны об этих местах.

Программа мероприятия была насыщенной. Организаторы постарались сделать работу секций максимально познавательными и разнообразными. Так, в рамках конференции рассматривался образ Сибири в художественной прозе авторов разных лет. Заведующий кафедрой русской литературы Томского государственного педагогического университета Елена Полева рассказала о повести современного автора Ольги Колпаковой «Полынная елка». Представители Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева Никита Вальянов и Викентий Чекушин поведали слушателям о сибирских сюжетах в творчестве московского писателя Михаила Тарковского и журнальной публицистике русского врача, публициста и общественный деятель Сибири Владимира Крутовского. В качестве докладчиков выступали и гости города Барнаула. Саадат Шерматова, преподаватель русского языка Профессионального колледжа КНУ им. Ж. Баласагына, приехавшая из Бишкека, рассказала о паралингвистических средствах формирования образа персонажа в прозе Чингиза Айтматова и Мара Байджиева.

Наибольший интерес у присутствующих вызвало исследование причин популярности интернет-мемов, содержащих название «Барнаул», подготовленное доцентом кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Артёмом Шмаковым. Представители других городов в свою очередь рассказали об информационных поводах, которые становятся основами локальных мемов у них.



В завершении работы конференции прошла оживленная научная дискуссия по проблемам развития региональной филологической мысли.