На Алтае придорожный сервис пометят знаками отличия

Как сообщает краевое Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в Алтайском крае выберут объект образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры региона.

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Лучшие получат отличительный знак «Объект образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края», который будет свидетельствовать о высоком уровне оказываемых услуг на объекте. На знаке овальной формы будет изображено дорожное полотно, над которым расположатся пять звёзд красного и синего цвета.

Специальная комиссия, как отмечается в положении о конкурсе, будет оценивать благоустройство прилегающей к объектам территории, состояние примыканий к автодороге, дорожного покрытия и фасадов зданий, наличие зелёных насаждений, газонов, цветников, освещения, вплоть до наличия фирменной одежды у персонала.

Сегодня Алтайский край по развитию структуры объектов дорожного сервиса занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации. По состоянию на середину 2020 года на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах края структура объектов дорожного сервиса включает 947 объектов (129 — на федеральных дорогах, 818 — на региональных и межмуниципальных). Объекты дорожного сервиса, имеющие примыкания к региональным и межмуниципальным дорогам в основном представлены автозаправками, кафе и столовыми, объектами торговли, станциями техобслуживания и др.

В 2019 году правительство края, чтобы навести порядок в сфере услуг в придорожном сервисе региона, утвердило Схему размещения объектов дорожного сервиса в Алтайском крае. Схема должна была способствовать развитию регионального туристско-рекреационного комплекса и предусматривала повышение качества обслуживания пользователей автодорогами, включёнными в брендовые маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая» и «Малое Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая».

Сегодня, по данным министерства транспорта Алтайского края, наиболее активно и качественно развиваются объекты дорожного сервиса, оказывающие качественные и доступные услуги, расположенные именно на туристических маршрутах «Большое Золотое кольцо Алтая» и «Малое Золотое кольцо Алтая», а также на автомобильных дорогах с высокой интенсивностью движения.