На кого комар нос точит: рассказываем, каких людей чаще кусают комары

Выходя вечером на прогулку, барнаульцы часто ведут себя активно – размахивают руками, веточками деревьев, а то и совершают короткие пробежки. Виной тому комариные атаки. Однако можно заметить, что одних людей кровопийцы кусают больше, других облетают стороной. «Вечерний Барнаул» представляет мнения разных экспертов о том, каких людей чаще кусают комары.

Фото: canva.com

О том, что есть категория людей, которая более притягательна для кровососущих представителей фауны в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», посвященной укусам насекомых, рассказал доктор Александр Мясников. По словам врача, нет исчерпывающего объяснения, почему некоторых людей комары кусают чаще, но так происходит.



80% укусов комаров приходятся на 20% людей

На программе врач признался, что среди научных статей коллег однажды наткнулся на утверждение, что комары чаще кусают людей, любящих есть бананы. Об этом факте он узнал во время работы в Африке.



Группа крови

Также учёные Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого чаще всего кусают комары.

Многочисленные исследования подтверждают теорию о том, что люди с I группой крови являются наиболее «привлекательными» для комаров. Впервые ученые наткнулись на это открытие в 1972 году, дальнейшие изучения предпочтений кровососущих показали, что люди с кровью типа О(I) являются универсальными донорами и наиболее предпочтительны для комаров. Согласно исследованию, они садились на кожу людей с кровью типа О(I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А(II).

Комариные предпочтения

Доктор Джонатан Дей, медицинский энтомолог и эксперт по комарам из Университета Флориды, утверждает, что некоторые химические вещества, которые человек выделяет через кожу, например, молочная кислота, также могут привлекать комаров. Однако состав выделяемых химических веществ каждого отдельного человека зависит от ДНК. Кроме того, на «вкусовые предпочтения» комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи, например, запах пота. Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и становится более «привлекательным» для комаров, так как комары используют углекислый газ как средство определения источника пищи. Поэтому комар вероятнее всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом.

Как красная тряпка для быка

Существует мнение, что есть цвета, которые привлекают комаров больше, чем другие. Наиболее привлекательным для кровопийц является то, что мы носим что-то черное, синее или красное.

К слову, исследователи, что самым эффективным средством борьбы с комарами по-прежнему остаются ультразвуковые приборы. Для отпугивания кровососущих также может быть эффективно масло цветов узколистной лаванды и разбавленная в воде ваниль.