Раскрыт секрет «акций» супермаркетов: эксперт рассказал об уловках магазинов

Кандидат экномических наук рассказал, как избежать обмана и не купиться на ненастоящие акции.

Фото: canva.com

О том, что магазины идут на невероятные уловки, чтобы привлечь покупателей знают многие. Но далеко не каждый сразу поймет, что стал доверчивой жертвой маркетинга. Обычно это происходит, когда покупатель возвращается домой и, глядя на чек, недоумевает для чего он всё это приобрёл.

Как супермаркеты привлекают покупателей и убеждают их в необходимости приобрести тот или иной товар, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Цена снижена!

Фото: canva.com

«Обычная практика супермаркетов и крупных магазинов, когда они чувствуют, что какой-то модный товар пользуется спросом, выставлять его по максимально возможной на этот момент цене. Происходит некая психологическая подготовка покупателя к виду этого товара, к пониманию того, что ему хотелось бы его купить. И тут наступает счастливый момент, когда цену снижают. Тогда у человека срабатывает спусковой крючок – он давно хотел это купить, но было дороговато, а сейчас цены сбросили, и самое время покупать. Или перед праздниками магазины часто специально повышают цены, а потом начинают изображать акции и якобы сбрасывают цены – возвращают на допраздничный уровень под яркой рекламой скидок 20-30%», – пояснил Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.

Подарок при покупке

Фото: canva.com

По его словам, не стоит доверять акциям, когда вам предлагают бесплатный подарок за покупку. Бесплатного ничего не бывает. Если покупатель приобретает товар даже со скидкой, то уже однозначно платит и за него, и частично за товар, который дают в виде подарка. Причем в виде подарка дают, как правило, что-то неликвидное, то, что нельзя уже продать никаким другим образом.

Срок годности

Радикальное понижение цены, особенно на продукты питания – это повод отнестись к товару с особым вниманием, считает экономист.

«Когда речь идет о продуктах питания, радикальный сброс цен должен настораживать, нужно очень внимательно смотреть срок годности. Это может быть так называемый дестокаж, когда уже предельные сроки хранения подошли и держать товар на полке не имеют права, а это означает убытки для магазина. Лучше его реализовать за копейки, чтобы он как-то ушел. Хотя есть традиционный сброс цен – в булочных вечерняя выпечка после определенного часа продается со скидкой 50%. Это такое кокетство булочников по отношению к потребителям», – отметил Михаил Беляев.

Не покупать бездумно

«Самый верный принцип действия, чтобы избежать спонтанной покупки, когда вы видите акцию», – понять, нужен ли вам этот товар и нужен ли по этой цене, добавил экономист.