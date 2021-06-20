Соцсети: барнаулец встретил лису на «Трассе здоровья»

Барнаулец отметил, что изначально принял лису за собаку, при этом лесной хищник человека не испугался.

Фото: скриншот видео vk.com/incident22

Участник сообщества «Инцидент Барнаул» поделился видео, на котором во время велопрогулки по «Трассе здоровья» встретил лису. Дикое животное было очень худым. Мужчина не рискнул приближаться к зверю слишком близко.

«Это было на подъезде к мосту через объездную. Я ехал вечером на велосипеде и на одном повороте увидел собаку, которая лежала на пути. Обратив на меня внимание, собака встала и отошла к траве. Проехав мимо, я увидел, что это лиса. Остановился и решил снять немного на видео», — рассказал очевидец.



Молодой человек, запечатлев лису на видео, решил уехать по двум причинам — не желал беспокоить зверя и не захотел на себе проверять, больна ли лиса бешенством.



«Зная, что лисы при бешенстве не боятся человека, сильно близко не приближался», — отметил барнаулец.