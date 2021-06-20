Соцсети: барнаулец встретил лису на «Трассе здоровья»

Барнаулец отметил, что изначально принял лису за собаку, при этом лесной хищник человека не испугался.
Участник сообщества «Инцидент Барнаул» поделился видео, на котором во время велопрогулки по «Трассе здоровья» встретил лису. Дикое животное было очень худым. Мужчина не рискнул приближаться к зверю слишком близко.
«Это было на подъезде к мосту через объездную. Я ехал вечером на велосипеде и на одном повороте увидел собаку, которая лежала на пути. Обратив на меня внимание, собака встала и отошла к траве. Проехав мимо, я увидел, что это лиса. Остановился и решил снять немного на видео», — рассказал очевидец.Молодой человек, запечатлев лису на видео, решил уехать по двум причинам — не желал беспокоить зверя и не захотел на себе проверять, больна ли лиса бешенством.«Зная, что лисы при бешенстве не боятся человека, сильно близко не приближался», — отметил барнаулец.