Вячеслав Франк поздравил медицинских работников Барнаула с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения города Барнаула!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Самые лучшие и искренние пожелания в этот день адресованы врачам, фельдшерам, медсёстрам, всем, кто приходит на помощь в трудную минуту, помогает вновь обрести здоровье и уверенность. Только за этот год бригадами скорой медицинской помощи Барнаула отработано почти 800 тысяч вызовов. И за каждым из них стоит человеческая жизнь.

Ваша работа сложна и ответственна, требует полной отдачи сил, опыта и душевной щедрости. В круглосуточном режиме вы принимаете пациентов, внедряете современные технологии и практики лечения, проводите сложнейшие операции. В период борьбы с коронавирусом вы проявляете настоящий героизм, максимум чуткости и внимания к пациентам, самоотверженно выполняете свой профессиональный долг.

Выражаю искреннюю признательность за верность избранному делу, мужество и милосердие, умение оперативно принимать верные решения и слаженно действовать в самых непростых ситуациях. Низкий вам поклон за спасённые жизни!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений.