Рассказываем, как в алтайских школах пройдут выпускные

Ухудшение ситуации с коронавирусом внесло коррективы в церемонии вручения школьных аттестатов.

Фото: edusite.ru

В этом году более 12000 выпускников региона получат аттестаты об окончании школы. К сожалению, торжественного вручения выпускники школ 2021-го года вновь будут лишены. Причина тому — резкий всплеск заболевания COVID-19 по всей стране. Так называемая третья волна накрывает один регион за другим, вынуждая руководство вводить ограничения.

«Если мероприятие запланировано в помещении, то проходит для каждого класса отдельно. На открытом воздухе возможен сбор нескольких классов», — пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур минобрнауки региона Наталья Полосина.

Так, все школьные мероприятия, планируемые внутри здания, вновь стали недоступны — традиционные торжественные вручения аттестатов в актовых залах отложены до лучших времен. Аттестаты выпускникам будут вручать в классах, за закрытыми дверями, без присутствия родителей. Но радует, что хотя бы выпускные вечера не попали под запрет и выпускники 9-х и 11-х классов смогут распрощаться со школой в культурно-развлекательных учреждениях с соблюдением санитарных требований, предписанных Роспотребнадзором. А они разрешают массовые мероприятия численностью до 1000 человек с соблюдением масочного режима и термометрии.