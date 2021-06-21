Барнаульская Общественная палата провела обучение наблюдателей

18–19 июня в Барнауле на площадке Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) прошла учёба наблюдателей на выборах, которые состоятся 19 сентября нынешнего года.

Фото: пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС

Более 200 наблюдателей участвовали в работе семинара «Обучение независимых наблюдателей на выборах 2021 года».

Его участникам специалисты рассказали о законодательной основе выборов, статусе наблюдателей, а также порядке действий в нештатных ситуациях, противодействии провокациям и обеспечении законности всеми участниками избирательного процесса.

Обучение проведено при поддержке Общественной палаты города Барнаула, руководитель которой, профессор Барнаульского государственного педуниверситета Владимир Лопаткин, выступил перед будущими наблюдателями.