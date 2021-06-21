День памяти и скорби в Барнауле

22 июня барнаульские артисты приглашают на памятное мероприятие на Мемориальный комплекс на площади Победы.

Фото: fotokto.ru

22 июня, в День памяти и скорби, мы отдаём дань уважения всем героям, тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и не вернулся, кто погиб в плену и был замучен в концлагерях, кто стоял до последнего. В 12:15 по московскому времени в этот день пройдёт Всероссийская минута молчания. 80 лет назад именно в это время по радио прозвучало обращение, в котором говорилось о нападении фашистской Германии на СССР. Началась одна из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества. Трансляцию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены с минутой молчания под стук метронома покажут центральные телевизионные каналы — Первый, «Россия 1» и НТВ.

Великая Отечественная война — самое страшное и беспощадное испытание, которое пришлось пройти нашим предкам. Отцы, мужья, сыновья и братья покинули семьи, чтобы защищать свою Родину. Они ковали победу на фронте и в тылу. Война отобрала у них всё: семью, любовь, счастье, надежду. Но объединяло солдат и их родных в те тяжёлые и порой невыносимые 1418 дней одно — песня. С песней шли в бой, с ней спасали раненых, переживали блокады, работали в тылу, а после — праздновали Победу! Именно музыка поддерживала дух народа и помогала пережить самые тяжёлые времена, не пасть духом и оставаться отважными и мужественными.

В 21:00 в Барнауле на Мемориальном комплексе на площади Победы состоится концерт «Поклонимся великим тем годам» с участием симфонического оркестра и мужского вокального ансамбля филармонии, а также Барнаульского академического хора.

Телевизионная программа этого дня тоже максимально памятная.

На Первом канале в 23:00 — концерт-реквием, в котором примут участие Сергей Трофимов, Эмин, Дарья Мороз, Валерия, Тамара Гвердцители, Александр Розенбаум, Пелагея, Лариса Долина, Дима Билан, Олег Газманов, Хибла Герзмава, Лев Лещенко и другие популярные исполнители и актёры.

На канале «Россия 1» в 17:50 — концерт на Мамаевом кургане. Вы увидите впечатляющую видеоинсталляцию, услышите песни военных лет и стихи о народном подвиге, о героических судьбах защитников Родины, разделите вместе со всеми радость спасённого мира и гордость всех поколений России.

А в 21:20 на канале «Россия 1» — премьерный показ военной драмы «Зоя», нового российского фильма о подвиге Зои Космодемьянской.

На канале НТВ в 22:35 в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны покажут специальный выпуск программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» — «Квартирник в Брестской крепости». Съёмки программы проходили в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» на месте развалин возле Тереспольских ворот, которые с первых минут штурма немецкими войсками 22 июня 1941 года оказались в центре ожесточённых боев, в результате чего были сильно разрушены.





«22 июня, ровно 80 лет назад, началась Великая Отечественная война, унёсшая миллионы жизней. Горе и смерть пришли в тот день в нашу страну. Мы решили снять выпуск «Квартирника», посвящённый этой дате, не в нашем лофте с уже привычной всем атрибутикой, а именно там, куда пришёлся первый удар фашистов. Многострадальная Брестская крепость… Нам показалось, что нет более правильного места для съёмок, тем более что стены крепости до сих пор хранят весь ужас той битвы», — рассказал Евгений Маргулис.

В специальном выпуске проекта примут участие народные артисты России Александр Розенбаум и Юрий Стоянов, заслуженные артисты России Леонид Агутин, Евгений Дятлов, Ольга Кормухина и бессменный ведущий проекта Евгений Маргулис, а также лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, группы «Калинов Мост», «СерьГа», «Чайф», победитель второго сезона шоу «Маска» JONY и автор и исполнитель Игорь Растеряев. Они исполнят песни, наполненные памятью об ужасающих событиях того времени и невероятном подвиге наших предков: «16 строчек о войне», «22 июня ровно в 4 часа…», «Не спеши ты нас хоронить», «На безымянной высоте», «Враги сожгли родную хату», «Горит свечи огарочек» и др.



Не пропустите мемориальные концерты! Отдайте дань памяти и уважения павшим!