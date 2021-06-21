Дом сгорел ночью в барнаульском посёлке

На момент ликвидации площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Поздно вечером 20 июня 2021 года в Борзовой Заимке по улице Радужная загорелся частный дом. На месте происшествия были задействованы значительные силы и средства, более семи единиц пожарной техники. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. Два газовых баллона из охваченного огнём строения вынесли спасатели.

Обстоятельства происшествия уточняются. Сообщений о пострадавших не поступало, передаёт ГУ МЧС России по Алтайскому краю.