Драгоценности и десять пар обуви: в Алтайском крае рецидивист обчистил дом соседей

Кражу из частного дома правоохранители раскрыли по горячим следам.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Накануне в полицию обратилась жительница села Елбанка, которая рассказала, что из её дома пропали золотые и серебряные драгоценности, верхняя зимняя одежда, десять пар мужской обуви, пылесос, тостер, лапшерезка и электромясорубка. По предварительным данным, в дом злоумышленник проник, взломав пластиковое окно на веранде. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1971 года рождения, который свою вину отрицать не стал. Подозреваемый сообщил, что его соседи долгое время отсутствовали, он воспользовался этим и совершил кражу. Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска похищенное имущество мужчина не успел реализовать, оно было изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.