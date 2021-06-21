Минфин региона опубликовал рейтинг качества управления бюджетными средствами

Министерство финансов Алтайского края опубликовало традиционный рейтинг (мониторинг) качества финансового управления бюджетными средствами краевых министерств и ведомств за 2020 год.

Таким образом, ежегодно определяются самые дисциплинированные и бережливые распорядители бюджетных средств в структуре Правительства Алтайского края.

Первые три строчки в рейтинге заняли Министерство сельского хозяйства, Управление ветеринарии и Министерство социальной защиты Алтайского края, которые из года в год занимают ведущие позиции мониторинга Минфина. Особенно важно, что в лидерах по итогам крайне непростого для социальной сферы региона года вновь оказалось Минсоцзащиты, которое, по мнению наблюдателей, сработало в 2020 году очень эффективно.

Последних мест в рейтинге удостоились Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, краевое управление государственной охраны культурного наследия и Уполномоченный по защите прав предпринимателей. В список ведомств с низкой финансовой дисциплиной попали и два управления, которые существенно влияют на социально-экономическую жизнь края – Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и Управления имущественных отношений.