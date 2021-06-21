Наш Бумбараш: 21 июня исполнилось бы 80 лет нашему прославленному земляку Валерию Золотухину

С 21 по 24 июня в Алтайском крае проходят мероприятия, посвящённые 80-летнему юбилею актёра.

Фото: mta-barnaul.ru

Он был деревенским милиционером, лихим красноармейцем, Моцартом, мясником-вампиром и казаком Явтухом. Валерий Золотухин сыграл десятки ролей и руководил Театром на Таганке. Но сам себя он называл «русским деревенским актёром».

На долгие годы визитной карточкой Золотухина стал неунывающий голосистый Бумбараш. А ведь эту роль получить актёру помогла собственная наглость. На роль Бумбараша пробовался Михаил Кононов, но Золотухин убедил режиссёра Николая Рашеева, что этот герой в его исполнении попадёт в вечность. И оказался прав. При этом Валерий Сергеевич никогда не обижался, что в первую очередь для многих он — весёлый солдат времён Гражданской войны.

Фото: kino-teatr.ru

«Несметное количество актёров уходит из жизни, не оставив после себя своего Бумбараша. Человек, которому я интересен, найдёт возможность разглядеть другого Золотухина. А если кто хочет видеть во мне одного Бумбараша — ради бога! И не буду никого ни в чём переубеждать: Бумбараш, так Бумбараш!», — говорил актёр.

А как он пел! Так исполнять народные песни не мог никто! Петь Золотухин начал ещё во младенчестве:

«Помню, был ещё совсем маленьким, мамка уходила в поле работать, меня привязывала за ногу к порогу, чтобы никуда не уполз. А я песни пел. Мимо люди проходили: кто молока нальёт, кто хлеба кусок даст — так я уже с детства актерством кормился, — вспоминал Валерий Сергеевич.

Свой певческий талант Золотухин всегда использовал, не зря в ГИТИСе заканчивал отделение оперетты! Пел и за кадром — вместо героя Леонида Куравлева в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Помните: «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери!» — не голос, а глоток колодезной воды в жаркий полдень, и песня о так нужном всем — о счастье!

Не желая остаться актёром одной роли, Золотухин жадно брался за всё: в «Хозяине тайги» был милиционером, в «Маленьких трагедиях» — Моцартом, в «Дозорах» Тимура Бекмамбетова — мясником-вампиром, в «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» — Гитлером. И везде такой разный, такой достоверный.

Когда режиссёр Михаил Швейцер задумал снимать фильм, то предложил Золотухину самому выбрать героя. Актёр выбрал отравителя Сальери — он считал, что эта роль ещё не сыграна по-настоящему. «Тогда будешь играть Моцарта!» — пошёл «от противного» Швейцер. Золотухин не огорчился, говорил, что у него была общая черта с Моцартом — полное отсутствие чувства зависти. Правда, его друг Владимир Высоцкий сформулировал это так:

«Золотухин никому не завидует, потому что знает, что он лучше всех…»

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Роль мясника-вампира Саушкина в фэнтези Тимура Бекмамбетова изначально была гораздо меньше. Но актёр так искренне сыграл мудрого и несчастного отца, который искренне любил сына и был готов ради него на всё, что его линию по требования режиссёра расширили и дописали в сценарий новые эпизоды. Персонажи Золотухина выглядели на экране не схематичными негодяями или народными героями, а живыми людьми, со всеми их сложностями, страстями и недостатками. Артист снялся более чем в 60 кинолентах и телесериалах, за его плечами десятки ролей на сценах театров.

Фото: kino-teatr.ru

Супруга актёра, Ирина Линдт, рассказывала: «Если говорить об этом диапазоне, то вроде он должен играть в сериалах милиционеров, деревенских мужичков-простачков, а тут вдруг бац — Гитлер, бац — вампир какой-то. Это такая природа, которая могла все».

Кстати, роль Гитлера Золотухин сыграл на немецком языке да ещё и с чистейшим австрийским акцентом, вот что значит безупречный музыкальный слух!

Фото: kino-teatr.ru

Почти полвека Валерий Золотухин был актёром знаменитой «Таганки». Летом 2011 года — когда Юрий Любимов ушёл из созданного им театра — Золотухин этот театр возглавил, приняв руководство. За съёмками и ролями в театре успевал помогать и землякам на Алтае. Долго добивался, чтобы у Молодёжного театра на месте старого ДК было своё собственное новое здание. Добился! И театр теперь носит его имя. А в календаре культурных событий края есть Дни памяти Валерия Золотухина.

В марте 2013 года Золотухин попал в больницу и скончался от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. Народный артист России Валерий Золотухин был похоронен на малой родине, в селе Быстрый Исток, на территории построенного на его сбережения храма Покрова Пресвятой Богородицы.