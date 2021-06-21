Около полусотни поэтов, писателей и литературоведов выступили на городских площадках в рамках фестиваля Рождественского

В Барнауле прошел Литературный фестиваль Роберта Рождественского, который традиционно состоит из выставок, презентаций, лекций, концертных программ и просветительских проектов. Литературная составляющая на этот раз усилена благодаря выездному секретариату Союза писателей России и межрегиональному семинару молодых литераторов.

В Центральной городской библиотеке имени Ядринцева выступала поэтесса из Омска Анастасия Сергеева. Фото: Наталья Катренко

Вне когорты

Семинар молодых литераторов стал неотъемлемой частью Литературного фестиваля — в его рамках он проходит каждые два года. Именно в эти дни на Алтай съезжаются известные поэты и писатели из разных регионов страны, чтобы принять участие в творческих встречах, круглых столах, включенных в программу семинара. В итоге литературная составляющая фестиваля получилась настолько насыщенной, что для встреч с читателями пришлось организовать дополнительные площадки. Поэтому впервые в истории фестивальные мероприятия проходили на базе учреждений Централизованной библиотечной системы Барнаула. Так, в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева высадился настоящий литературный десант, состоящий из писателей и поэтов из нескольких регионов Сибири. Поэтесса Валентина Ерофеева-Тверская — не только автор девяти поэтических сборников, но и председатель правления Омской организации Союза писателей России, член-корреспондент «Академии поэзии». Здесь она прочитала свои стихи и ответила на вопросы читателей. Перечисляя авторов, сочинения которых Валентина Юрьевна перечитывает время от времени, она назвала Юрия Кузнецова, Игоря Ляпина, Николая Тряпкина, Виктора Дронникова, Геннадия Попова, ну и, разумеется, Роберта Рождественского, Анну Ахматову, Марину Цветаеву.

— Только представьте, как мне сложно наводить порядок на книжных полках, — отметила поэтесса. — Если в руках моих оказывается книга, я тут же начинаю её читать. В итоге уборка превращается в непрекращающееся чтение.

Председатель Новосибирского отделения Союза писателей России, главный редактор журнала «Новосибирск» Анатолий Шалин представил на суд публики свои сатирические строчки, поясняя, что его сочинения посвящены не только высмеиванию окружающей действительности, но и миру вымышленному, фантастическому. Хотя, как пояснил Анатолий Борисович, сатирики почему-то не включают его в свою когорту, как и не считают его своим писатели-фантасты. Так и приходится ему творить ни к кому не примыкая, отдельно от всех. Вне программы перед публикой выступила ещё одна поэтесса из Омска — лауреат литературной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского, заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Менестрель» Анастасия Сергеева.

Будущее литературы

Одной из площадок, принявших писателей в рамках фестиваля, стала мемориальная библиотека им. В.М. Башунова, где собрались поэты, готовые поделиться своим творчеством с публикой. Здесь выступили председатель Томской областной писательской организации, автор десятка книг стихов Геннадий Скарлыгин; поэт из Красноярска, кандидат философских наук, заслуженный деятель культуры Российской Федерации Владимир Замышляев и Николай Багыров из Горно-Алтайска — поэт, переводчик, актёр Национального драматического театра Республики Алтай. Кстати, читатели библиотеки оценили стихотворения, звучащие не только на русском, но и на алтайском языке. Николай Багыров сочиняет на нём короткие стихи, что-то вроде японских хокку, вмещающие в себя много смыслов.

Гости фестиваля на площадке библиотеки имени Башунова. Фото: Наталья Катренко

— Стихи я всегда писал для себя, полагая, что всё же больше актёр, чем поэт, — пояснил Николай Егорович. — А когда всё это собралось в объёмную тетрадь, мне предложили опубликоваться. Причём я никогда не стремился выпустить свои стихи отдельным сборником. Обычно они выходили в составе антологий. Немало сочинений я создал и специально для театра.

Принимали писательскую делегацию и другие библиотеки города — Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского, библиотеки № 10, № 20, № 32. А всех вместе поэтов и писателей можно было увидеть в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова на совещании руководителей писательских организаций, в котором приняли участие главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, поэт, секретарь правления Союза писателей России Алексей Шорохов и руководители отделений Союза писателей России Сибирского округа. Здесь они обсудили вопросы, посвящённые работе писательских организаций в регионах, их сотрудничеству с библиотеками, университетами, а также о деятельности молодых литераторов и будущем литературы.

Кульминацией барнаульской части программы Литературного фестиваля Роберта Рождественского стало выступление на площадке перед Краевым театром драмы поэтов — гостей фестиваля, а также группы «Кватро» (Москва) и симфонического оркестра краевой филармонии.

Однако центральным событием литературной программы фестиваля стало проведение межрегионального семинара молодых литераторов, которое прошло на базе учебных практик АлтГУ на оз. Красилово. Именно здесь с участием мэтров литературы обсуждались работы 30 участников, отобранных руководителями секций «Поэзия» и «Проза» (а это 12 прозаических и 18 поэтических рукописей). По результатам этого обсуждения несколько молодых литераторов получат рекомендации к вступлению в Союз писателей России.