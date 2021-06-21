Проект, обещающий изменить главную площадь города, снова предложено доработать

В прошедший вторник, 15 июня, прошло очередное заседание Градостроительного совета при администрации Барнаула. Совещание провёл председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв. Главным вопросом стало повторное рассмотрение эскизного проекта строительства нового мультифункционального центра, включающего в себя четырехзвёздочную гостиницу на месте ЦУМа на площади Советов.

Фото: студия Rezells

«Вечёрка» уже писала, что в апреле этого года эскизный проект гостиничного комплекса с двухэтажным общественно-деловым центром члены Градостроительного совета признали не до конца проработанным и высказали его авторам целый ряд замечаний и предложений. Например, недостаточное для такого центра количество мест парковки автомобилей, пересекающиеся зоны парковок и пешеходной части, высокая этажность гостиничной части, неудачное цветовое решение северного фасада и другие чисто профессиональные, архитектурные предложения.

Ни на апрельском, ни на нынешнем заседании Градостроительного совета никто не высказался против строительства гостиницы. Здание нынешнего ЦУМа построено в 1964 году, не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности и уже не соответствует сегодняшнему визуальному пониманию архитектуры центра краевой столицы. Красивое современное здание на месте когда-то модного магазина городу необходимо. Все замечания к разработчикам проекта сводятся к тому, чтобы новостройка украсила главную площадь города и не разрушила современный архитектурный ансамбль этой части Барнаула.

За два неполных месяца проектировщики переработали проект здания, на 90 процентов выполнив рекомендации и предложения членов совета. Например, запланировали демонтаж павильона у гостиницы «Центральная», в котором в настоящее время размещается кофейня, увеличили число парковочных мест на площадке между ЦУМом и проспектом Ленина, внесли ряд других изменений. Открытым остался главный вопрос. Собственник здания, соучредитель сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин отказывается решать самое основное требование Градсовета — уменьшить высотность гостиницы. Представлявший эскизный проект архитектор Евгений Кандрин привёл свои аргументы в пользу этажности:

— Мы говорим о гостинице, она подразумевает определённую нагрузку и финансовые показатели, экономические расчёты. Наша высота не нарушает никаких регламентов, мы никому не мешаем. На площади сейчас присутствует высотная доминанта в виде корпуса АлтГУ. Мы делаем эту площадь только лучше. Мы строим комфортную высоту, которая делает город интересным и привлекательным, — отметил спикер.

После часовых дебатов ведущий заседание Антон Воробьёв, а также часть членов градсовета предложили доработать проект в рабочем порядке с учётом высказанных предложений и замечаний.