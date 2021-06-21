Соцсети: в Барнауле мужчина умер за рулём автомобиля

Очевидцы сообщили, что сегодня, 21 июня 2021 года, в столице Алтайского края около дома, расположенного на улице Малахова, 149, «Нива» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Lexus.

По словам барнаульцев, мужчина за рулем отечественного авто был мертв. Медики утверждают, что он умер ещё до столкновения от сердечного приступа.

«Вначале он врезался в меня (Nissan X-Trail). В момент удара я увидела, что водитель наклонён на пассажирское сиденье. А уже через 250 метров он врезался в Lexus», — рассказала одна из участниц ДТП в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте».

Официальной информации на момент публикации нет.