В Алтайском крае произошло страшное ДТП на железнодорожном переезде. Погибли два человека

Столкнулись легковушка и локомотив.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

ДТП произошло 20 июня 2021 года. В 16:30 оперативный дежурный сообщил, что в Зональном районе на нерегулируемом ж/д переезде на 134 км в районе села Новая Чемровка произошло столкновение маневрового локомотива и легкового автомобиля.

В автомобиле находились четыре человека. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Также в автомобиле находились двое детей. Известно, что один из них получил лёгкие травмы, другой не пострадал.

Опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна нет.

Причины случившегося выясняют компетентные службы.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Будьте осторожны на дороге.