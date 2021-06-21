В Барнауле практикуют необычный вид арт-терапии

Через творчество, особенно через рисование, можно выявить, с какими проблемами столкнулся человек, которые порой скрыты для него самого, и быстро найти пути их решения. Арсенал психологов алтайского Кризисного центра для женщин недавно пополнился новым инструментом для арт-терапии — прозрачным мольбертом.

Первым делом после получения прозрачного мольберта психологи кризисного центра опробовали его на себе.

Фото предоставлено Кризисным центром для женщин

Первые

Специалисты центра прибегают ко многим видам арт-терапии—– обычный рисунок на бумаге, работа с песком и т.д. Через образы, цветовую гамму, силу нажима карандаша или густоту красок можно судить о состоянии человека. Особенно эффективно использовать такие практики в работе с маленькими детьми, так как их словарный запас ещё не так велик, да и порой они просто не знают, как выразить чувства словами, или боятся этого по определённым причинам. А изображения наглядно показывают то, что затаилось внутри.

Применение на практике прозрачного мольберта—– новинка в мире арт-терапии. В мае Кризисный центр для женщин стал первой бюджетной организацией в Барнауле, которая приобрела его для постоянного пользования. Это был запрос от психологов, отслеживающих все нововведения. Мольберт представляет собой деревянную устойчивую раму, в которой вместо привычного холста вставлено стекло. Такой необычный инструмент имеет массу дополнительных преимуществ и открывает новые возможности по сравнению с обычным белым полотном. Во-первых, им удобно пользоваться для работы в парах, например мама и ребёнок. Каждый рисует свою картинку на одной из сторон, не мешая друг другу и не затрагивая чужой рисунок. При таком совместном творчестве отлично прорабатываются коммуникативные навыки — пара художников общается не только посредством слов, но и при помощи своих рисунков.

— Люди охотно идут на арт-терапию с прозрачным мольбертом, — рассказывает Марина Свидерских, заведующая организационно-методическим отделением кризисного центра. — И мы заметили, что работа складывается эффективнее, чем с использованием уже привычных карандашей и песка. Люди сначала не представляют, что им предстоит делать. Перед ними неизвестность, за счёт этого эмоции начинают выплескиваться более естественно и искренне.

Марина Свидерских: «Прозрачный мольберт — это в первую очередь восстанавливающий и развивающий инструмент. Как правило, мы его используем именно в коррекционной работе с нашими подопечными мамами и их детьми».

Дорисуй реальность

Ещё одна интересная возможность, которую даёт прозрачный мольберт, — это создание эффекта дополненной реальности, то есть можно достроить то, чего нет. Как объясняет Марина Ивановна, наше восприятие устроено так, что ему неважно — в реальности что-то происходит или нет. Мы всегда переживаем по-настоящему: когда просыпаемся после дурного сна — то страх реальный; когда смотрим фильм и на грустном моменте плачем вместе с героями — то слёзы настоящие; если что-то достраивается в воображении, а впоследствии это находит отражение в визуальном воспроизведении — то это даже помогает перестроить нейронные связи головного мозга. Вот и получается, что благодаря прозрачному мольберту можно внести в мир что-то новое, то, чего ему, на взгляд клиента, не хватает. Например, солнышко в пасмурный день или цветы, когда за окном метель. За счёт этого может элементарно подняться настроение. Так терапевт моделирует какую-то проблемную ситуацию и спрашивает подопечного, что бы он хотел в ней изменить или чем дополнить. Кажется, что решается просто проблема рисунка, а на самом деле та, с которой пришлось столкнуться в реальности.

Фото предоставлено Кризисным центром для женщин

Вместе с мольбертом психологи центра используют различные объёмные фигурки, среди которых, кроме обычных животных вроде котиков и собачек, есть персонажи мультиков. И ребёнок может просто поставить любимого героя рядом со стеклом и создать ему свой неповторимый мир. Кстати, краски здесь используют особые — ими можно рисовать как кисточкой, так и просто руками.

Мольберт учит детей не бояться свои ошибок. Здесь всегда не получившийся элемент можно легко стереть влажной салфеткой, а на чистой прозрачной поверхности нарисовать новый, который точно будет лучше. Ребёнок запоминает такой процесс и впоследствии сможет его перенести в любые сферы свой жизни.

Справится с неусидчивыми

— Сейчас у детей все чаще встречается синдром дефицита внимания, который характеризуется тем, что они не могут долгое время концентрироваться на каком-то одном объекте или действии. За счёт этого страдают все познавательные и образовательные процессы. Чтобы удержать внимание, нужно настоящее волевое усилие. Прозрачный мольберт — отличный инструмент для того, чтобы развить этот навык. Ребёнку не нужно сидеть на одном месте, уткнувшись в листок бумаги. Он может бегать вокруг мольберта, смотреть на рисунок с разных сторон и под разным углом. Но при этом его внимание на длительное время будет приковано к одному объекту. Такая практика благоприятно влияет на развитие мышления, воображения и памяти, — отмечает Марина Свидерских.

При желании рисунок с мольберта можно сохранить на память. Для этого нужно всего лишь успеть приложить обычный лист бумаги к стеклу, пока краска не высохла.