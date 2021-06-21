В МЧС сообщили о высокой пожароопасности в Алтайском крае, несмотря на дожди

По данным Алтайского гидрометцентра в Алтайском крае, 21 и 22 июня 2021 года местами в северо-западных районах сохранится высокая (4-й класс горимости), в Мамонтово чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Жаркая погода может способствовать увеличению числа очагов и площадей ландшафтных пожаров. ГУ МЧС России по Алтайскому краю настоятельно просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Не жгите мусор, воздержитесь от любого использования открытого огня! Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

В сложившихся обстоятельствах каждому важно быть особенно внимательным к соблюдению правил пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнем даже на удалённом расстоянии от построек может привести не только к уничтожению имущества, но и гибели человека. Напоминаем, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.