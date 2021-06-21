Вячеслав Франк оценил качество благоустройства аллеи в посёлке Южном

В зелёной зоне от улицы Герцена до улицы Белинского проведут работы за 99 млн рублей.

Фото: Администрация Барнаула

На данный момент на объекте уже выполнен большой объём работ. Темпы и их качество оценили глава Барнаула Вячеслав Франк, глава администрации Центрального района Максим Сабына и депутат АКЗС по округу Альберт Лунёв.

«Это одна из самых больших территорий, которую мы благоустраиваем в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Её протяжённость составляет более 1 км. Когда была презентована концепция аллеи, сложно было визуально представить тот масштаб, который мы видим в ходе её преобразования. Это действительно грандиозный проект. Главное, чтобы зелёная зона стала комфортной. Здесь есть все условия, чтобы проводить концерты, выставки, творческие и спортивные мероприятия. Я уверен, она будет наполнена жизнью»», — отметил глава Барнаула.

Для этого здесь построят спортивные и детские площадки, велодорожки, места для отдыха. Установят девять камер видеонаблюдения, что позволит обеспечить безопасность отдыхающих и сохранить сквер от вандализма, передаёт пресс-служба мэрии.

Подрядная организация ООО «СК Город» приступила к работам в начале мая 2021 года. В настоящее время на объекте демонтировали старые дорожки, убрали поросль, ведётся укладка поребрика и подготовка к монтажу наружного освещения. Для озеленения территории планируется высадить 90 деревьев (сосна, тополь, рябина, липа, береза) и более 500 кустарников различных пород. Также здесь обустроят газоны и клумбы, создадут декоративные композиции из камней.

При благоприятных погодных условиях объект планируется сдать уже до конца августа, несмотря на то, что по контракту завершить работы необходимо до 1 ноября. Вячеслав Франк отметил, что это станет хорошим подарком для жителей посёлка ко Дню города.

«При проектировании мы сохранили основную концепцию зелёной зоны, предусмотрели центральную аллею, различные точки притяжения, установку малых архитектурных форм. Также будут применены новые дизайнерские решения, в том числе по цветовой гамме», — рассказал заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Вячеслав Франк отметил особую роль жителей микрорайона в том, что такой проект воплощается в жизнь:

«Это яркий пример того, как горожане могут влиять на развитие Барнаула и сами решать, какие точки притяжения развивать. Если жителям Южного оказалось нужнее благоустройство аллеи, они и проявили максимальную инициативу».

По мнению главы города, в целом растет активность участия граждан в голосовании за благоустройство территорий, об этом говорят и результаты текущего года: в нём приняли участие более 70 тысяч человек. Так, по итогам голосования в следующем году продолжится благоустройство Набережной р. Оби и парка «Юбилейный». В 2021 году будут благоустроены Мизюлинская роща и благодаря поддержке правительства Алтайского края — парк «Изумрудный». На его обновление из краевого бюджета было выделено 60 млн и ещё 40 млн рублей — из городского. Всего с начала участия в программе в городе благоустроено 11 объектов, а в целом до 2024 года будет обновлено 55 общественных территорий.