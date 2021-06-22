Барнаульская вагоновожатая вошла в десятку лучших водителей трамваев России

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» проходил 16–18 июня 2021 года в Волгограде. Участие в нём приняли более 30 профессионалов из 29 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Барнаула и других субъектов.

Фото: администрация Барнаула

Два дня участники демонстрировали жюри навыки профессионального вождения, знание правил безопасности и технической эксплуатации составов, а также умение вежливо общаться с пассажирами. Впервые был введён элемент плавного вождения под названием «Не урони бабушку», когда водитель должен проехать с ускорением, не уронив куклу в салоне трамвая.

Вагоновожатая Олеся Шахворостова из Барнаула, представляющая на конкурсе Алтайский край, вошла в десятку лучших водителей, заняв шестое место. В пресс-службе мэрии напомнили, что она стала лучшей по итогам предварительного отбора среди победителей регионального конкурса, который проходил на предприятии МУП «Горэлектротранс» Барнаула в 2020 году.

«Я очень старалась достойно представить свой край и город, серьезно готовилась к конкурсу. В принципе, все задания мне были знакомы, однако были и свои сложности: незнание трассы, депо и других моментов, связанных с тем, что соревнования проходили на неизвестной площадке. Безусловно, все участники являются профессионалами своего дела, и, несмотря на то, что все мы были соперниками, активно друг друга поддерживали, это очень помогло. В целом, я получила самые положительные впечатления от конкурса», — поделилась Олеся Шахворостова.

Фото: администрация Барнаула

Стоит отметить, что она работает в Барнауле на трамвае маршрута № 10.