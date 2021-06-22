«Голосовать на выборах теперь можно три дня»: Ирина Акимова в рассказала о предстоящей избирательной кампании

Сегодня, 22 июня, председатель крайизбиркома Ирина Акимова провела пресс-конференцию.

Фото: altairegion22.ru

Главной темой стала подготовка к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Во вступительном слове председатель крайизбиркома напомнила, что 18 июня депутаты краевого парламента официально назначили выборы в краевое Заксобрание (АКЗС). Они пройдут в один день с выборами в Госдуму — 19 сентября. В алтайский парламент будут выбирать 68 депутатов: половину изберут по одномандатным округам, половину — по партийным спискам.

Чем выборы в текущем году будут отличаться от выборов 2016 года?

— В настоящее время законодательство о выборах депутатов Госдумы претерпело серьёзные обновления в части гарантий, которые будут направлены на обеспечение избирательных прав граждан. Прежде всего, ЦИК Российской Федерации на недавнем заседании приняла решение о многодневном голосовании. То есть в 2021 году осуществить избирательное право можно будет в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Многодневное голосование будет проходить на стационарных участках с 8.00 до 20.00. При этом досрочного голосования за 10 дней до выборов проводиться не будет.

Каждый избиратель получит четыре бюллетеня: по выборам в Госдуму и АКЗС, то есть два по спискам партий и два с кандидатами по своим одномандатным округам. Кроме того, в ряде муниципалитетов будет и третий уровень выборов — в органы местного самоуправления.

Например, в Каменском районе, Алейске, Белокурихе. А в Залесовском районе, который стал первым в крае муниципальным округом, пройдут первые выборы окружного собрания депутатов.

Также на этих выборах будет реализован формат «мобильный избиратель».

— Для этого нужно подать заявление о голосовании не по месту регистрации в МФЦ, на портале «Госуслуги», в территориальной или участковой избирательной комиссии, — отметила Акимова.

Интернет, агитация, контроль

Затронули на пресс-конференции и тему интернет-агитации.

— Правовое регулирование предвыборной агитации в сетевых ресурсах и в интернете продвигается очень серьёзно. Думаю, этому вопросу нужно посвятить отдельную встречу, чтобы поподробнее разъяснить, как всё будет осуществляться. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации получат значительный объём полномочий по направлению соответствующих представлений в Роскомнадзор, связанных с реакцией на нарушение предвыборного законодательства.

Защита и ещё раз защита

— В минувший «коронавирусный» год избирательная практика пополнилась новыми форматами, инструментами. В частности, вопрос о проведении голосования в течение нескольких дней обусловлен санитарно-эпидемиологической обстановкой. Всё наработанное по обеспечению противоковидной безопасности мы уже можем в полном объёме реализовать.

Как рассказала Акимова, сегодня прорабатываются новые механизмы, определяются объёмы необходимых средств индивидуальной защиты. К ним относятся маски, перчатки, одноразовые ручки, персональные пакеты для участия голосующих на дому, защитные экраны для членов избирательных комиссий, дезинфицирующие средства для избирателей.

Также будет обеспечена дезинфекция избирательных участков и иных помещений и транспортных средств.