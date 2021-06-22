Леонид Быков: «Барнаульцы, спасибо вам за всё». Публикуем архивную видеозапись

Великий режиссёр считал Барнаул своей второй Родиной.

Несмотря на то, что Леонид Быков родился в Донецкой области, к Барнаулу он питал особые чувства. Во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 год, будущий режиссёр вместе с семьёй находился в эвакуации в Барнауле. Тёплые взаимоотношения с барнаульцами, которые помогали семье Быковых, навсегда остались в памяти молодого Леонида. Именно поэтому премьерный показ любимого многими фильма «В бой идут одни «старики» он провёл в нашем городе.

Перед началом показа Быков обратился к жителям нашего города:

— Барнаульцы, спасибо вам за всё! Вы отдавали нам тепло, вы отдавали нам жильё. Нашу семью приняла у себя семья Алябьевых… — с трепетом говорил Леонид Федорович.

Именно главе этой семьи, Николаю Алябьеву, в этом фильме была посвящена маленькая роль лётчика из Сибири, которого сыграл Алим Федоринский.

— Я мог дать ему только одно имя — Алябьев, — признался Быков.

Он также рассказал, что стать лётчиком мечтал с детства. Дважды делал попытки поступить в лётные училища: первый раз — в 1943 году в Ойрот-Туре, куда была в 1942 году эвакуирована 2-я Ленинградская школа военных лётчиков. Но из-за маленького роста не прошёл отбор. Вторую попытку Леонид сделал в 1945 году в Ленинграде, направил документы во 2-ю спецшколу для лётчиков, которая была по окончании войны расформирована.

Мечта детства не давала покоя повзрослевшему Быкову, и он реализовал её на экране в полюбившемся всей стране художественном фильме. «Смуглянка», так называют это кино в народе, вышла на экраны в конце лета 1974 года.

И уже к декабрю картину посмотрели почти 45 миллионов человек.

Сегодня, в День памяти событий Великой Отечественной войны, «Вечерний Барнаул» публикует видеозапись с презентации фильма барнаульцам.

Интересные факты о фильме

1. Мы могли никогда не узнать об этом фильме, если бы не помощь маршала авиации Александра Покрышкина. Быков обратился к нему с просьбой выделить для съёмок военные самолёты. В то время у Покрышкина их постоянно просили для съёмок военных фильмов. Он часто отказывал в предоставлении дорогостоящей авиации. Однако в случае с фильмом Быкова Покрышкин попросил оставить ему сценарий на несколько дней, чтобы изучить его и решить, давать ли самолёты. Но несколько дней не потребовалось. Маршал взахлёб прочитал сценарий за одну ночь. Уже на следующее утро самолёты для съёмки фильма были предоставлены. Современники говорили, что после окончания премьерного показа у маршала появились слёзы на глазах.

2. Леонид Быков очень тщательно подбирал актёров для съёмок в этом фильме. В роли механика Макарыча он видел только Алексея Смирнова. Но цензоры наотрез отказывались от этой кандидатуры. Они обосновывали это тем, что лицо актёра подходит только для комедий и ему нельзя сниматься в героическом кино. Быков никогда не отступал. Он продолжал отстаивать Смирнова. Лишь когда он рассказал, что Смирнов отважно воевал и даже удостоен звания полного кавалера ордена Славы, руководство больше не посмело сопротивляться.

3. Смуглянка — роль, имеющая важное значение для кинофильма «В бой идут одни «старики». Его должен был сыграть актёр Анатолий Матешко. Но ему предложили главную роль в другом фильме. Быков оказался в сложной ситуации, ведь у него не было больше кандидатур на эту роль. Случай помог и в этот раз. Ассистент режиссёра привёз на съёмочную площадку молодых ребят, которые только окончили первый курс театрального института. Леонид Быков с первого взгляда выбрал одного паренька — Сергея Подгорного, который и сыграл знаменитого Смуглянку.