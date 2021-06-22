Соболев заработал пенальти, но России это не помогло

Сборная России в третьем туре группового этапа Евро-2020 уступила сборной Дании 1:4 и вылетела из турнира.

Для продолжения борьбы на Евро-2020 нашу команду устраивала и ничья, но российские футболисты сделали всё, чтобы этого не случилось. Датчане открыли счёт в середине первого тайма, а во втором после ошибки Романа Зобнина, который вывел почти на пустые ворота соперника, удвоили преимущество.

Вскоре сборная России получила право на пенальти, его заработал воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев, вышедший на замену незадолго до этого. Артём Дзюба с точки был точен, но через несколько минут Дания забила ещё дважды и вышла в плей-офф, оставив сборную России за бортом турнира.

В итоге на счету нашей команды лишь одна победа с минимальным счётом над сборной Финляндии и два крупных поражения. На счету Александра Соболева — 10 минут в игре с Финляндией, где ему разбили нос, и полтайма против Дании с заработанным пенальти. Ещё один воспитанник барнаульского футбола, вратарь Юрий Дюпин, вошедший в заявку на Евро-2020, в матчах турнира участия не принял.