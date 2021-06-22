Соцсети: полуголый мужчина бегал по улице в Барнауле и звал на помощь

Его поймали сотрудники ЧОПа, повалили на землю и надели наручники.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Инцидент произошёл вчера, 21 июня 2021 года, в Барнауле возле дома, расположенного по адресу: проезд Северный Власихинский, 92. Горожане в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» рассказали, что по улице бегал полуголый мужчина. Его поймали. До и во время задержания он звал на помощь. По словам очевидцев, мужчина был «под чем-то».

В интернет-сообществе отметили, что 12 июня этого парня уже задерживали по данному адресу и увозили.