Специалисты из «Артека» обучат вожатых Алтайского края

Методисты Международного детского центра «Артек» будут курировать несколько смен в краевом оздоровительно-образовательном лагере «Берёзка».

Фото: educaltai.ru

О том, какие необычные, интересные и насыщенные смены в Международном детском центре «Артек», говорят те, кому посчастливилось там побывать. Но в «Артек» могут попасть не все. Так почему бы не внедрить артековские модули образовательных программ в алтайские лагеря? Именно на это и направлена программа «Губернаторский лагерь», сообщает Минобрнауки региона.

Проект «Губернаторский лагерь» Международного детского центра «Артек» в 2021 году осуществят в 10 регионах России. Лагеря будут организованы в Псковской, Магаданской, Ярославской и Тверской областях, Татарстане и Чувашии, в Алтайском и Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Севастополе. Работники «Артека» направляются в организации отдыха детей и их оздоровления в качестве кураторов и заместителей кураторов проекта с целью реализации программы регионов с учётом специфики центра, организации методического сопровождения программы, выстраивания единых педагогических требований с представителями субъекта.

«Для реализации образовательной программы, адаптированной под условия алтайского лагеря, из Международного детского центра в «Берёзку» приехала команда воспитателей, старших вожатых и методистов. Основная цель проекта — трансляция опыта «Артека» за его пределами», — пояснил директор детского оздоровительного лагеря «Берёзка» Дмитрий Бут. — Благодаря реализации проекта дети из разных муниципальных образований региона смогут стать участниками двух разных по содержанию, масштабам и временной протяжённости образовательных программ».

Планируется, что в течение нескольких лет пройдут обучающие семинары, мастер-классы, обмен опытом и посещение вожатыми Алтайского края Международного детского центра «Артек», а также подобные этому методические выезды специалистов легендарного лагеря к нам в регион.