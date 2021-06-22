Судебного пристава из Барнаула осудят за взятку в 25 тысяч рублей

За эти деньги он должен был совершить незаконные действия. Но преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

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Установлено, что в декабре 2020 года в Барнауле в одном из офисов судебный пристав — исполнитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю — получил взятку, 25 тысяч рублей, от представителя должников. За эти деньги он должен был намеренно не принимать меры к отысканию должников и их имущества, на которое должно быть наложено взыскание и, следовательно, прекратить исполнительное производство.

Следователи уже завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

В ходе следствия пристав частично признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.