В Алтайском крае стали больше строить жилья

Как сообщает Алтайкрайстат, в январе–мае 2021 года на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 4 745 новых квартир общей площадью 334,7 тыс. кв. метров, что на 42 с лишним процента больше, чем в январе–мае 2020 года.

Фото: canva.com

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и заёмных средств построено и введено в действие 152,3 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 45,5 процента от общего ввода по краю и более чем на 60 процентов больше уровня соответствующего периода прошлого года. По данным Алтайкрайстата, по сравнению с январем–маем 2020 года ввод жилья вырос почти в половине муниципальных районов и семи городских округах Алтайского края.