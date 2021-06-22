В Барнауле откроются две большие выставки, посвящённые Валерию Золотухину

Два выставочных проекта расскажут о связи актёра с Алтаем и его общественной деятельности.

Фото: страница программы «В кругу семьи» во «ВКонтакте»

23 июня в 14:00 в Белом зале Музея истории литературы, искусства и культуры Алтая откроется фотовыставка «Нам сердце исцелит любовь». Уроженец Славгорода, а ныне — московский фотограф Александр Блотницкий поделился с музеем подборкой снимков, запечатлевших Золотухина как участника общенациональной программы «В кругу семьи». На протяжении четырёх лет Валерий Сергеевич побывал в 16 городах России и Палестины, участвуя в закладке и открытии памятников святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Кто не помнит, именно в день памяти этих святых в России отмечают День любви, семьи и верности.

Часом позже, в 15:00, публику пригласят на выставку из фондов музея «Валерий Золотухин и Алтай». Она расскажет о его семье и детстве, первых пробах в самодеятельности и визитах на Шукшинские чтения, большой работе по восстановлению храма в родном селе и реконструкции Молодёжного театра в Барнауле. Особое место на выставке займёт раздел о создании Мемориального музея актёра в Быстром Истоке и мероприятиях, которые ежегодно проводятся в честь памяти нашего земляка. Вход на выставки свободный.

Также в музее по 24 июня работает выставка живописных и графических работ барнаульского клуба «Художник» «Знаю, это было не зря», посвящённая актёру. В экспозиции представлены работы непрофессиональных художников, выполненные в разных техниках.