В правительстве Алтайского края обсудили вопрос удорожания строительства соцобъектов

21 июня в правительстве Алтайского края обсудили вопрос удорожания стоимости строительства социально значимых объектов, сообщает пресс-служба губернатора Томенко.

Иван Гилёв

Фото: Андрей Кравцов.

Причиной обеспокоенности краевых чиновников, отмечают официальные источники в краевом правительстве, стал значительный рост стоимости основных строительных материалов и изделий, таких как кабельная продукция, изоляционные и отделочные материалы, оборудование и особенно металлопродукция.

Рост цен отмечается со второго полугодия 2020 года и приводит к существенному удорожанию стоимости строительства объектов, в том числе социально значимых. Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв, это вызывает беспокойство и подрядных организаций, и государственных (муниципальных) заказчиков Алтайского края.

Впрочем, как сообщают в краевом Минстрое, на сегодняшний день официальных писем о расторжении государственных контрактов от подрядных организаций в адрес регионального министерства не поступало.

Вопрос внесения изменений в заключённые ранее государственные контракты в связи с ростом цен на строительные материалы рассмотрен на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, состоявшемся 10 июня этого года под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Минфином России, Минстроем России и ФАС России в тот же день субъектам РФ были направлены письма с разъяснениями позиции по вопросу возможности изменения цены и срока исполнения государственного контракта.

В настоящее время Минстроем Алтайского края подготовлено письмо в Минстрой России с просьбой рассмотреть возможность оперативного утверждения методики расчёта удорожания объектов за счёт роста цен на строительные материалы, изделия и конструкции, а также возможность оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации.

Губернатор Виктор Томенко поручил собрать рабочую группу для коллегиального решения всех возникающих в связи с резким удорожанием стройматериалов вопросов с участием Министерства финансов, Министерства строительства и ЖКХ, Инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края.