Жители Родинского района незаконно срубили 19 берёз

Теперь им грозит наказание по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские задержали двух жителей Родинского района, 1990 и 1992 годов рождения, подозреваемых в незаконной рубке 19 сырорастущих берёз.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, в отдел полиции поступила информация, что вблизи села Центральное неизвестные мужчины пилят деревья. Оперативники задержали двух мужчин, которые пилили берёзы и не ожидали увидеть правоохранителей.

Как пояснили задержанные, они вели заготовку дров, которыми в дальнейшем намеревались топить баню. Ущерб от их действий составил более 38 тысяч рублей.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли бензопилы и спилы деревьев.