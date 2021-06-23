«День сибирского поля — 2021» проходит в Алтайском крае

Мероприятия начались сегодня, 23 июня 2021 года. Завершатся завтра, 24 июня.

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Гости могут познакомиться одновременно практически со всеми видами и образцами техники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющими внедрять современные агротехнологии, в Сибирском агропарке, который расположен на 37-м километре Павловского тракта.

Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие инорегиональные и иностранные компании.

Компании-участники представляют весь спектр предложений для ведения аграрного производства, начиная от запасных частей и расходных материалов и заканчивая энергонасыщенной современной сельскохозяйственной техникой. Также в рамках форума презентуются семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты. Компании предлагают решения для цифровизации сельхозпроизводства, пишет Министерство сельского хозяйства Алтайского края

Напомним, Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в Алтайском крае проводится с 2011 года ежегодно. В 2016 году наш регион проводил «Всероссийский день поля».