Если у вас нет бани, она может приехать

Что можно делать в бочках? Солить огурцы, хранить зерно, напитки или что-нибудь ещё. А как на счёт того, чтобы париться и мыться? Барнаульский производитель рассказал, в чём особенность мобильных бань-бочек и в чём их преимущество перед привычными нам срубами.

Стандартный размер бань-бочек — от двух метров.

Фото: Светлана Молоканова

Необычное решение

Роман Карачев и Юрий Кретинин уже порядка четырёх лет создают необычные бани. Оба они инженеры, сотрудничают ещё со студенческих лет, работали вместе в разных сферах. У Юрия большой опыт в геодезии, например, он занимался расчётами местности при строительстве космодрома «Восточный».

Когда говорят про мобильные бани, то сразу представляются те, что были в военные годы — на каркас натягивали брезент, накрывали плащ-палатками, а внутри размещали импровизированную печку, баки с водой, на пол стелили доски, чтобы не ходить по голой земле. Такую конструкцию можно было легко собрать и возить с собой. Или же были бани в виде прицепа, который сопровождал армию, или даже целые бани-поезда. Сейчас всё не так. Концепция создания современной мобильной бани имеет финское происхождение. Но если рассмотреть их экземпляры, то они значительно отличаются от наших, местного производства. Финские бани больше похожи на обычную большую круглую бочку, которую опрокинули на бок, с дверью там, где по идее должна быть крышка. Барнаульские мастера предлагают улучшенную модель — с кровельным материалом сверху, предбанником и любыми дизайнерскими решениями, которые захочет клиент.

— Самые креативные заказы нам обычно приходят из Казахстана. Делали как-то баню, оснащённую внутри телевизором, который работает от специального аккумулятора. Снаружи был своеобразный уличный душ — размещали дополнительный бак с водой на крыше и ведро, которое нужно было опрокидывать. Также по периметру конструкция была украшена светодиодной лентой, а ручка на двери — в виде топора, — рассказывает Роман Карачев.

Доставим и поставим

Снаружи баня кажется очень маленькой, но когда заходишь внутрь, то понимаешь, что большего-то по сути и не надо: полки в один или два яруса и печка. В бане могут размещаться одновременно 3–4 человека, которые будут чувствовать себя вполне комфортно и не мешать друг другу. Как правило, такие бани пользуются спросом у тех, кто не хочет разводить на своём участке глобальную стройку, которая требует много времени и сил. Нужно нанять бригаду, если нет возможности со всем справиться самостоятельно, установить фундамент, построить. А с баней-бочкой получается так, что её привозят, а через полчаса в ней можно уже мыться. Роман отмечает, что некоторые заморачиваются и заливают фундамент, хотя предварительно достаточно только выкопать сливную яму и установить на неё балки. Да и занимает вся конструкция на участке немного места.

Мобильная баня-бочка — лёгкая по весу и не считается капитальным строением. На неё не требуются специальные документы, а при перевозке она рассматривается просто как большой груз.

Доставляют бани либо на фуре, если несколько заказов, либо на машине-«воровайке». Изделиями барнаульских производителей пользуются по всему краю, а также в Кемеровской области, Республике Алтай, и, как уже было упомянуто выше, в Казахстане. Порой при перевозке не обходится без приключений.

— На практике у нас было несколько запоминающихся случаев. Отвозили как-то баню в Улаган, это по Чуйскому тракту примерно 600 км от города в сторону Монголии. Выехали поздно, на месте были примерно в 4 часа ночи, всё закрыто, и пришлось ночевать в машине. Утром нас встретила заказчица и сообщила, что нам нужно ехать ещё несколько километров по чистому полю. Дорогу прокладывал КамАЗ, а мы за ним по кочкам, ухабам, вдобавок ещё и снег выпал. Местность там горная, когда возвращались уже пустые, нашу машину из-за гололёда и ветра потащило в сторону пропасти. Хорошо, что с собой были тросы и цепи, мы смогли справиться этой опасной ситуацией. А как-то пришлось доставлять бочку в сильный ливень в Кемеровскую область. На участке чернозём, грязь развезло, и водитель отказался подъезжать прямиком к месту установки. Так мы нашли лебёдку, и пришлось вручную подтягивать конструкцию на протяжении восьми часов! — делится Роман.

Фото: Светлана Молоканова

Не замёрзнете!

Для бань алтайские мастера используют только полностью просушенную древесину, которую стягивают хомуты. Кстати, они у них с пружинами, которые устанавливают не все производители, за счёт этого конструкция всегда находится в тонусе, перевозка проходит без повреждений. При использовании дерево набухает, увеличивается в размерах, а такое решение всегда вернёт ей прежнюю форму.

Баня сама по себе довольно тонкая — толщина бруса всего 4 сантиметра, что многих смущает, думают, что в ней точно будет холодно. Но производители готовы убедить в обратном. Они специально проводили эксперимент. За пару часов смогли нагнать температуру в целых 120 градусов, а в зимнее время до 110, но находиться в бане при такой температуре невозможно. Самая комфортная — 80 градусов. При этом печки устанавливают не сильно мощные, а ещё их огораживают специальной защитой, чтобы не было негативного излучения от металла на тело человека и на само дерево.

Дело в том, что любая древесина — это отличный теплоизолятор, конструкция получается замкнутая и практически герметичная. Да, есть небольшие щели, но они идут только на пользу — за их счёт баня «дышит». Дополнительно в ней есть вентиляционные отверстия. Кстати, после каждого использования бани-бочки её необходимо проветривать — открывать дверь и все окна, а в идеале заложить ещё одну топку.

— Когда я первый раз сходил в баню-бочку, понял, что раньше никогда по-настоящему не был в бане. Объём парилки маленький, нет углов, нет холодного пола, который в обычных полностью, как правило, не прогревается. Воздух за счёт круглой формы постоянно циркулирует и обеспечивает повсеместно высокую температуру, и к тому же очень быстро. Если, допустим, баня из кедра, то он тебя окружает, и ты пропитываешься всеми маслами, которые испаряются в воздух. Это дополнительная польза, да и когда выходишь из неё, от тебя потом долго исходит вкусный хвойный аромат. В такой бане ты не говоришь «Давай подождём полчасика, пока она нагреется». Обычно наоборот — «Давай подождём, пока остынет, а то слишком жарко». Баня-бочка интенсивно греется, так как за счёт конструкции печки уже от первого полена сразу в воздух идёт тепло, — делится личным впечатлением Роман.