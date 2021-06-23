Гость Золотухинских дней на Алтае Вениамин Смехов представит в Барнауле поэтический спектакль по Маяковскому

24 июня музыкально-поэтическое представление «Флейта-позвоночник» покажут на сцене краевой филармонии.

фото: eventsinrussia.com

Смехов приехал в Барнаул на празднование 80-летия Валерия Золотухина вместе с близкими нашего земляка, Ириной Линдт и Иваном Золотухиным, актрисой Аликой Смеховой и коллегами по Театру на Таганке — Валерием Черняевым, Любовью Чирковой, Марией Матвеевой и Дмитрием Высоцким.

Вениамин Смехов едва ли не лучший из ныне живущих исполнителей стихов и большой знаток поэзии Владимира Маяковского. Актёр был знаком с Лилей Брик, не раз ставил спектакли по стихам Маяковского, отдавая долг памяти поэта. Представление «Флейта-позвоночник» — это символический поклон легендарному спектаклю Юрия Любимова в Театре на Таганке «Послушайте!». Вместе со Смеховым в нём сыграют актёры Театра на Таганке Мария Матвеева и Дмитрий Высоцкий. Стоимость билетов чисто символическая — от 150 до 350 рублей. Начало в 18:30. Возрастное ограничение 12+.